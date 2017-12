Urdhëri i Ramës për të komanduarën në Prokurori, i dërgon listën e prokurorëve që do të heqë

Kontrolli politik

Një listë e përpiluar nga Rama me emrat e prokurorëve që do të largohen do të mbërrijë në Prokurorinë e Përgjithshme ditën e nesërme. Pas largimit të tyre nga e komanduara e Ramën në zyrnë e Kryeprokurores një tjetër listë do të shkojë me emrat e prokurorëve të partisë që do të zëvendësojne ata aktualë.

Me largimin e Adriatik Lllallës dhe ardhjen e Arta Markut në krye të Prokurorisë së Përgjithshme, pritet që ky institucion dhe prokuroritë në rrethe të përfshihen nga një valë lëvizjesh dhe ndryshimesh të drejtuesve. Tre drejtorë të rinj pritet të emërohen në Prokurorinë e Përgjithshme, por ndryshimet do të prekin edhe Prokurorinë e Krimeve të Rënda si dhe drejtuesit i prokurorive në rrethe, listën me emrat e kandidatëve të mundshëm ka arritur ta sigurojë Neësbomb.al:

Një Drejtori e re do të të krijohet, ajo se Studimeve, në krye të së cilës do emërohet Arqile Koça, një prej kandidatëve që garoi për postin e kryeprokurorit. Në Drejtorinë e Gjyqësorit do të jetë prokurori Artur Selmani ndërsa Drejtoria për Marrëdhëniet me Jashtë do drejtohet nga Anila Leka. Mësohet se Prokuroria e Krimeve të Rënda pritet të drejtohet nga Anton Martini dhe ajo e Tiranës nga Besnik Cani.

Përsa i përket drejtuesve të Prokurorive në rrethe, kandidatët e mundshëm, janë si më poshtë:

Prokurorinë e Elbasanit, Ermira Tafani

Prokurorinë e Shkodrës, Gjon Kodra

Prokurorinë e Vlorës, Albert Kuliçi

Prokurorinë e Fierit, Elsa Miha

Prokurorinë Durrës, Arjan Ndoj ose Drini Pali

Prokurorinë Fier, Sotir Kllapi

Prokurorinë Pogradec, Olsian Dado

Prokurorinë Berat, Genci Qani

Prokurorinë e Korçës pritet ta drejtojë Elson Sadiku.