Tafik droge nga Elbasani në Itali, arrestohen shqiptarët

Guardia di Finanza e qytetit të Pizas në bashkëpunim me atë të Venecias kanë ekzekutuar në orët e para të mëngjesit të sotëm një operacion antidrogë, i cili ka çuar në shkatërrimin e një bande trafikantësh shqiptarë që vepronte në Veri të Italisë, me degëzime internacionale e që trafikonte drogë nga Shqipëria e Maqedonia.

Trafikantët shqiptarë të arrestuar janë të gjithë nga qyteti i Elbasanit e trafikonin në Itali sasi të konsiderushme heroine e kokaine në doza të vogla. Gjatë operacionit janë arrestuar 11 korrierë droge, 10 prej të cilëve shqiptarë dhe 1 shtetas italian si dhe janë sekuestruar rreth 80 kg lëndë narkotike.

Ndaj 9 shqiptarëve është lëshuar urdhëri i arrrestimit me burg, ndërsa ndaj dy shqiptarëve të tjerë e shtetasit italian është dhënë urdhëri i detyrimit të paraqitjes në komisariatin e policisë. Gjatë këtij operacioni janë ekzekutuar kontrolle në 10 banesa në provincat Venecia, Milano, Bolzano e Monza-Brianza.

Banda e trafikantëve shqiptarë e kishte bazën operative në një shtëpi të braktisur në provincën e Venetos e kontrollohej në mënyrë konstante nga anëtarët e saj. Kjo bandë kishte mundur të krijonte degëzimet e saj në rajonet Toscana, Lombardia, Liguria. Puglia, Emilia Romagna e Tentino Alto Adige.

Droga mbërrinte në Itali me anë të automjeteve të modifikuara enkas për fshehjen e drogës e të pajisuar me aparate radio lokalizuese që mundësonin monitorimin e lëvizjes së tyre. Automjetet drejtoheshin nga persona të padyshueshëm, të papërfshirë në vepra penale e me probleme ekonomike.

Hetimet e këtij operacioni janë koordinuar në bashkëpunim me autoritetet investigative shqiptare e maqedonase si dhe janë fryt i disa takime operative të Drejtorisë së Antimafias italiane në Tiranë e në Ohër.

Rezultatet hetimore të këtij operacioni kanë ndihmuar autoritetet maqedonase në hetime të ngjashme të drejtuara nga Prokurori i Shkupit e nga Policia Kriminale Maqedonase për sekuestrimin e sasive të konsiderueshme të drogës e arrestimin e personave përgjegjës.