Si i zhvat policia emigrantët që kthehen për festat e fundvitit

Një qytetar nga Kosova ka denoncuar policinë shqiptare për vënie gjobash ndaj emigrantëve që kthehen për pushimet e fundvitit. Ai i është drejtuar me një mesazh ish-Kryeministrit Berisha. “Qytetari dixhital denoncon çunat e krimit! Ja si ata zhvasin qytetarët që kthehen për pushime. Lexoni mesazhin e tij”, shkruan Berisha.

“Përshëndetje z.Kryeministër, jam një qytetar nga Kosova, tani duke u kthyer nga Zvicra me familjën që jetojmë atje, pasi kaluam Shkodrën 20 km hasëm me një patrullë të policisë shqiptare, makina jonë kishte dritat e fikura, punëtori polic na tregoi që duhet të ju penalizojmë për arsye që dritat janë të fikura, dhe penalizimi ishte 1000 lekë, ne u pajtuam ta paguajmë penalizimin, por kërkuam tiketën e penalizimit, punëtori polic nuk pranoi me na dhënë tiketën, pas insistimit tonë të shumtë atje vajti në makinë dhe mbaroj një tiketë tjetër të re, të lutem shiko tiketën se në tiketë nuk shënon asgjë për çka jemi penalizuar, dhe me këtë ne kuptuam që punëtori polic deshti me na vjedhë”, shkruan qytetari.