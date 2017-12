Shqiptari kapet me 1 kg kokainë në Itali

Policia italiane ka arrestuar një shtetas shqiptar 42 vjeç, me banim në Shqipëri, me akuzën e trafikut të lëndës narkotike. Në automjetin e tij është gjetur e fshehur rreth 1 kg kokainë. Patrulla e policisë pikasi në autostradën A2 midis Lagonegro Sud e Lauria Nord një automjet të dyshimtë Renault Megane Scenic. Gjatë kontrollit, shoferi që ishte i vetëm në makinë ka siguruar policët se punonte për një kompani dhe kjo ishte arsyeja e udhëtimit të tij. Por më pas, shpërthyen kontradiktat e njëpasnjëshme, duke dhënë versione të ndryshime mbi udhëtimin dhe destinacionin. Më pas nisën kontrollet e imtësishme në makinë, duke identifikuar një sasi kokaine.

Nëpërmjet një modifikimi artificial në vendin ku ndodhen bateritë, u zbulua një hapësirë ku vendosej droga. Paketa që mbante kokainë jo lehtësisht e dallueshme në shikim të parë, ishte mbështjellë në një material plastik me vakum si dhe me letër celofoni. Paketa ishte gjithashtu e mbushur me masë xhelatinoze, ndoshta pastë dhëmbësh një metodë e përdorur kjo për të kufizuar mundësinë e zbulimit nga qentë antidrogë.

Policia zbuloi 1 kg kokainë dhe analizat e para kanë zbuluar shkallën e pastërtisë prej 80%. Hetuesit besojnë se nga droga mund të merrte rreth 5 mijë doza nga shitjet me pakicë dhe një fitim prej rreth 60 mijë eurosh. Vlera me shumicë e lëndës narkotike është rreth 35 mijë euro. Burri u arrestua në flagrancë dhe u dërguar në burgun e Potencës.