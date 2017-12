Rivaldo vlerëson Messin

Ish-mesfushori i Barcelonës, Rivaldo, beson se Lionel Messi është lojtari më i mirë në botë, por ka lavdëruar edhe yllin e Real Madridit, Cristiano Ronaldo, përpara përplasjes klasike të kësaj fundjave. Dy gjigantët e futbollit spanjoll do të përplasin brirët të shtunën pasdite në një tjetër kapitull të rivalitetit më të larmishëm sportiv në botë, me Barçën që kryeson renditjen e La Liga-s aktualisht. Klasikja do të shohë Messin dhe Ronaldon edhe njëherë përballë njëri-tjetrit. I pyetur për rivalitetin mes dy yjeve që luajnë në kampionatin spanjoll, Rivaldo, i cili fitoi dy tituj kampioni duke luajtur për Barçën, pranon se njëri është i prerë mbi tjetrin. “Unë do të doja të luaja me Messin, do të ishte e mrekullueshme. Ai është më i miri në botë, ajo që bën e dallon nga të tjerët, tha Rivaldo për “Betfair”. Ronaldo? Ai është lojtari më i rrezikshëm te Reali. Është e vështirë ta ndalosh atë, si Messin, sepse të dy shënojnë shumë gola dhe kurrë nuk e dini se çfarë do të jetë gjëja tjetër që do të shpikin për të shënuar”.

Rivaldo njeh suksesin e portugezit: “Nëse Ronaldo fitoi, e bëri këtë sepse e ka merituar. Në kohën time ka pasur më shumë lojtarë sesa sot, që sfidoheshin për të qenë më të mirët në botë. Më kujtohet Figo, Del Piero, ose Totti. Tani ti gjithnjë dëgjon për lojtarët e njëjtë. Jam shumë i sigurtë se ata që përmenda mund ta sfidonin Messin dhe Ronaldon, sepse futbolli ishte më i vështirë në kohën time. Unë nuk jam këtu për polemika, vetëm do të them se të dy janë lojtarë shumë të mirë, por në kohën time ju mund të gjenit më shumë lojtarë sesa sot, kur dëgjoni të flitet vetëm për Messin, Ronaldon dhe Neymarin”.