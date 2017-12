Reforma historike e Trump

Liz PEEK

Sulmet histerike të së majtës kundër republikanëve dhe logjit të taksave, që u miratua ditën e martë dhe pritej të fitonte mbështetjen e Senatit, tregon shumë për situtën në vend. Demokratët kanë gënjyer me dashje se reformat do të dëmtonin shtresën e mesme të amerikanëve, duke marrë edhe mbështetjen e “Uashington Post” dhe kanë sulmuar vazhdimisht republikanët individualë që kanë mbështetur ligjin.

“New York Times”, deklaroi në editorial se ekzistonte “cinizëm dhe dashkeqësi” në ligjin e republikanëve për taksat. Gazeta publikoi gjithashtu një tjetër speciale të tmerrshme nga reporteri Paul Krugman, i cili dyshon se republikanët janë duke mbështetir legjislacionin, sepse “është në avantazhin e tyre personal” dhe shkroi një artikull të gjatë se si ligji do të dëmtonte Shërbimin e Brendshëm të të Ardhurave. Sikur t’i interesonte njeriu.

Duhet theksuar se, Times është përpjekur me çdo mundësi të kritikojë ligjin, përfshirë edhe me artikullin e faqes së parë të jo shumë kohëve më parë ku fliste se si ligji “do të tejnxehte ekonominë”. Nëse Krugman ka të drejtë dhe plani i taksave nuk do të rrisë ekonominë, përse do të çonte atëherë në inflacion? Si funksionon kjo?

Duhet pranuar në fakt se, plani i taksave të republikanëve është mankthi më i madh i demokratëve. Pas një viti rezistencë kundër një presidenti të zgjedhur, duke penguar konfirmimet e kabinetit, duke i tërhequr zvarrë të emëruarit e Obamës, duke përhapur me dashje thashetheme të pavërteta rreth lidhjeve të Trumpit me Rusinë, duke sulmuar çdo iniciativë të mundshme të admiknistratës së re, duke kërcënuar me votë mosbesimi dhe duke penguar çdo hap të vetëm të Presidentit Trump, demokratët tashmë do të përballen me një kundërshtar të fuqizuar ndjeshëm.

Republikanët janë të fuqizuar me një rekord arritjesh, një vit përfitimesh të mëdha në tregun e aksioneve dhe me rigjenerimin e ekonomisë që mund të përshpejtohet në vitin 2018, tashmë me një shtysë të madhe nga ligji për taksat. Demokratët janë duke propaganduar tek gratë e periferisë dhe grupet e tjera për të rimarrë në dorë kontrollin vjeshtën e ardhshme. Si mund të ndodhë kjo, kur amerikanët po ndihen më optimistë nga sa kanë qenë gjatë dekatës së fundit? Kur Shtëpia e Bardhë dhe republikanët të krenohen me ligjin e tyre të taksave, do të krenohen edhe për prosperitetin e sjellë. Le të mos harojmë që ekonomia është e vetmja gjë që vlen.

Edhe pse gjatë vitit të fundit demokratët dhe elitat e kanë tallur Presidentin Trump për gabimet e tij, për ekzagjerimet dhe kanë nxjerrë vrerë, kur ka përmbushur premtimet elektorale, si tërheqja nga Marrëveshja e Klimës së Parisit.

Por kritika më domethënëse e demokratëve ishte që Presidenti Trump, një fillestar në politikë, nuk ishte i denjë për postin e tij. ata pretenduan se ekipi i tij pa eksperiencë nuk ishte i përshtatshëm për axhendën e tij dhe nuk ishin plotësisht të gabuar. Më tej demokratët thanë edhe se për shkak të sjelljes së Trumpit kur ishte kandidat, ai kishte armiqësuar edhe disa prej republikanëve që nuk do ta mbetesnin axhendën e tij në Kongres.

Për disa muaj, teksa Kongresi zgjodhi të sulmonte Obamacare të parin, dukej sikur këto kritika ishin të sakta. Ata përsëritën dështimin për të hedhur poshtë Obamacare dhe folëm për repubikanë, që i kishin kthyer kurrizin presidentit. Demokratët ndjenë erën e gjakut dhe thanë se kur republikanët ishin të përçarë për një çështje të tillë, atëherë nuk do të arrinin të bënin dot asgjë.

E kishin gabim. Rapublikanët e drejtuar nga mazhoranca e senatit e mbështetën fuqimisht reformën e taksave. Ndryshe nga përpjekja për Obamacare, kjo iniciativë përfshinte edhe Shtëpinë e Bardhë. Për shumë muaj është punuar agresivisht për ligjin që do t’i bëjë bizneset amerikane përsëri konkurruese në treg dhe do të ulë taksat e shumicës së amerikanëve. Këtë do të bëjë ligji. Për këtë, demokratët janë duke bërtitur.

Mediat liberale kanë arritur diçka mahnitëse: 47 për qind e amerikanëve nuk e pëlqejnë ligjin për taksat, sipas një sondazhi të drejtuar nga universiteti “Monmouth”. Megjithatë sipas Qendrës së Politikës së Taksave, mbi 80 për qind e individëve të vendit do të paguajnë më pak taksa dhe vetëm 5 për qind e tyre (kryesisht ata me të ardhura të larta shtetërore) do të vuajnë një rritje të taksave. Këtë ka arritur të bëjë fushata keqinformuese mediatike.

Por ja çfarë i shqetëson më shumë demokratët: ky sondazh tregon se mospëlqimi i publikut për ligjin vjen vetëm nga fakti se ata nuk besojnë se taksat e tyre do të ulen vërtetë. Çfarë do të ndodhë kur të shohin se politikanët si Chuck Schumer që e ka quajtur ligjin “një grusht në barkun e shtresës së mesme”, apo Nancy Pelosi që e ka quajtur “mashtrim” dhe “Armagedon”, janë duke i gënjyer popullit amerikan? Kur njerëzit të plotësojnë formularët e taksave të tyre vitin e ardhshëm dhe të shohin se taksat janë ulur vërtetë dhe se do të kenë disa para më shumë në xhep, a nuk do të gëzohen?