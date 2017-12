Ramës i duhet pak Kryeprokurori se “ashtu është një punë”

Sipas Bylykbashit, shqetësimi i Ramës është zgjedhja sa më parë e një prokurori të përkohshëm të përgjithshmë, në mënyrë që të arrijë të mbyllë dosjet e Saimir Tahirit, kryebashkiakut të Durrësit Dako, atij të Elbasanit Qazim Sejdini etj.

Deputeti i PD-së shkruan gjithashtu se Ramës i leverdis një prokuror jo sipas Kushtetutës, sepse nëse do të ngrihej Këshilli i Lartë i Prokurorisë, atëherë do të jetësohej edhe SPAK (Struktura e Posaçme Antikorrupsion), e cila është krejtësisht e pavarur nga Prokurori i Përgjithshëm. Bylybashi shton se nëse SPAK do të ishte në këmbë, të gjitha dosjet e sipërpërmendura do të merreshin në dorë nga ata.

Deputeti i PD-së i cilëson si sharlatanë ata persona që thonë se Rama nuk po kap drejtësinë.

Deputeti i PD-së dhe nënkryetari i Komisionit të Ligjeve, Oerd Bylykbashi me një reagim në faqen e tij në Facebook, thotë se ‘Edi Rama kërkon të zgjedhë një deputet me 36 vota nga deputetë e tij’.

Sipas Bylykbashit Ramës i duhet një prokuror i përkohshëm që të mbyllë dosjet e korrupsionit të njerëzve të tij, si Tahirit, Dakos, Sejdinit, etj.

Reagimi i Oerd Bylykbashit në Facebook:

Ramës i duhet pak prokurori, se ashtu është një punë…

Nëse ngrihej Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ky këshill do të ngrinte SPAK, prokurorinë e Posaçme Antikorrupsion. SPAK ësntë i pavarur nga Prokurori i Përgjithshëm? dhe do të merrte në dorë nga Prokuroria e Krimeve të Rënda hetimin e dosjes Habilaj/Tahiri, të Dakos, Sejdinit dhe dosjet e korrupsionit.

Prokurori i Përgjithshëm nuk i pezullon dot prokurorët e SPAK.

Duke mos u ngritur Këshilli i Lartë i ?Prokurorisë, SPAK nuk ngrihet dot, Rama duke shkelur Kushtetutën cakton me 36 votat e tij Prokurorin e Përgjithshëm të përkohshëm që ka në vartësi e mund të pezullojë Prokurorët e Krimeve të Rënda që hetojnë dosjet e nxehta dhe të caktoje ata që do Kryeministri.

Dhe pastaj ka sharlatanë që thone se Rama nuk po kap drejtësinë, por po bën reformë në drejtësi!