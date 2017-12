Po vijnë sheikët!

Milani është në një moment të vështirë dhe kjo jo vetëm brenda fushës së blertë, por edhe në aspektin financiar, ku rrezikon përjashtim nga garat evropiane. Të premten mblidhet komisioni i UEFA-s dhe në mes të dhjetorit, qeveria evropiane e futbollit do të dalë me një vendim sa i përket planit financiar të Marco Fassone-s.

Zërat që vendimi do të jetë një “Jo” e prerë nuk janë të paktë dhe Milani rrezikon një ndëshkim në bazë të rregullave të “fair play” financiar. E i nxitur edhe nga një përgjigje negative e UEFA-s, Presidenti Yonghong Li mund të vendosë që të shesë klubin. Sipas asaj që raporton “La Repubblica” këtë të hënë duket se, interesim ka pasur nga një grup arab, që në korridoret financiare njihet si “i nivelit të lartë”. “La Repubblica” nuk bën me dije emrin e grupit, por thotë se arabët janë të interesuar për të blerë një paketë të majme aksionesh nga kinezët e Milanit apo shumicën e tyre.

Milani ende nuk fiton, edhe pas zëvendësimit të trajnerit Montella me Gattuson. Në të vërtetë, gjërat janë edhe më keq, duke pasur parasysh barazimin kundër Beneventos, me golin final të shënuar nga portieri Brignoli. Një debutim i keq për “Ringhio”. Por, nëse situata e renditjes nuk është e mjaftueshme, as gjërat e jashtme nuk janë shumë më të mira. Këto ditë, domethënë të premten, do të takohet në Nyon të Zvicrës komisioni hetues i UEFA-s, i cili do të japë, ose të mohojë marrëveshjen vullnetare. Por, ashtu si ju kemi thënë me Marco Bellinazzo tonë, po filtrohet pesimizëm. Në të gjithë këtë, ne kemi parasysh edhe retë mbi vështirësitë ekonomike të Yonghong Li. Siç është raportuar nga “Republika”, në fakt, mund të ketë ndryshime të mëdha në horizont, mes planeve më të larta të Milanit, duke rezultuar në një stabilitet shumë të pasigurtë. Të rejat e fundit flasin për hyrje të mundshme të një aksionari të ri, për të punuar së bashku me aksionarin në shumicë ekzistuese.

Në fakt, kinezët e Li Yonghong janë në vështirësi financiare të pretenduara, ndaj do të ishin të hapur për aksionarë ndihmës, apo edhe për ta shitur krejtësisht klubin kuqezi. Zhurma filtron nëpër qarqet financiare në Londër. Gjithashtu, siç lexojmë te “Republica”, mësojmë për një propozim të madh nga një grup arab i nivelit të parë, që mund të përfshihet në stafetë me kinezët. Borxhi prej 303 milionë eurosh i këtyre të fundit është mjaft i rëndë financiarisht, ndaj pagesa me interes të lartë brenda tetorit 2018 është një pengesë për planifikimin e ardhshëm. Përveç kësaj, sikur të mos kishte mjaft arabë dhe kinezë, edhe amerikanët do të hynin në të ardhmen e Milanit me projektin e ndërtimit të stadiumit të ri. Një ndërtim dhe infrastrukturë shumëkombëshe, me seli në Shtetet e Bashkuara, do të ishte në fakt një mundësi e gatshme e hyrit në pjesë me ndonjë pronë të re. Me pak fjalë, orë të nxehta për të ardhmen e kuqezinjve.