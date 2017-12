Pas përmbytjeve bagëtitë ngordhin për ushqim, banorët japin alarmin SOS

Situata pas përmbytjeve është mjaft e rëndë në rrethin e Fierit. Në fshatin Hoxharë po ngordhin bagëtitë. Ky fshat i Fierit, është një ndër më të prekurit nga vërshimi i lumit Vjosa fundjavën që lamë pas. Shumë banorë i bënë apel shtetit për të siguruar ushqim për bagëtitë, sepse do të ngordhin. Ditën e djeshme janë parë shumë qengja të ngordhur në mes të rrugës. Banorët thonë se, vetëm në një natë kanë ngordhur 25 kokë dele. “Mungesa e ushqimit, medikamenteve ka çuar në ngordhjen masive të bagëtive”, thonë banorët.

Sefedin Gogaj, banor i fshatit Hoxharë tregon se, nëse vazhdohet kështu nuk do të ngelet asnjë kokë bagëti. “Që nga dita e përmbytjes, 30 nëntor dhe në vazhdim nuk na ka ardhur asnjë bazë ushqimore. Problemi është se deri në mars këta bagëti nuk ia dalin, jo vetëm tek unë, por në të gjithë fshatin. Nuk ka ardhur asnjë njeri, as ndihma, as çadra, asgjë. Kanë ngordhur qengja, keca dhe janë të sëmurë, i ka zënë dizanteria. Kanë ardhur për t’i parë, por nuk kanë sjellë asnjë medikament. Me këto ritme do të ngrodhin të gjitha, nuk i zë marsi. Ne kërkojmë ndihmë, bazë ushqimore, çadër, misër e bar. Tokat bujqësore janë të përmbytura, kemi të mbjella tërshërë, elb e grurë. Tokat bëhen funksionale në prill”, shprehet Gogaj.

Vjosa përshkoi fshatra të tërë, përmbyti shtëpi dhe shëmbi ura. Është kufiri mes Povelçës dhe Darëzezës, aty ku uji ka rrethuar shumë shtëpi. Janë banorët e fundit që përballen me vërshimin e Vjosës, por të parët që kanë nevojë për ndihmë.

Historia përsëritet, por këtë herë izolimi nga uji do zgjasë më tepër. Sasia e vërshimit ishte më e madhe se ajo e dy viteve më parë. Hidrovorët janë në punë 24 orë, por uji tërhiqet ngadalë. I kanë ngritur shtëpitë në tokat e tyre. Por kjo është ultësirë bregdetare, ku kontrollin herë pas here e merr natyra. Fushat janë shndërruar në këneta.

Varkat apo gomonet si të vetmet mjete transporti i kanë marrë hua nga të afërm. Atyre u duhet çdo lloj ndihme për të kaluar ditë të vështira si këto. Përveç shtëpive të izoluara nga uji janë përmbytur dhe mbeten nën ujë stalla dhe stane të gjësë së gjallë. Banorët po i improvizojnë ato në anë të rrugës.

Temperaturat e ulëta po çojnë në ngordhjen e bagëtive të imëta. Tufa të tëra janë në qiell të hapur. Bilanci i dëmeve nga vërshimi i lumit Vjosa flet për 350 shtëpi të përmbytura dhe 5000 ha tokë bujqësore. Nuk dihet sa jane dëmet në fushat e mbjellë me grurë, elb dhe foragjere. Ndihma ka edhe nga përtej kufijve.