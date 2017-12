Në takimin me studentët e ekselencës, shkodranët nuk u lejuan të futen, frikë nga protesta

Kryeministri Edi Rama zhvilloi para pak minutash një takim me studentët e ekselencës së qytetit të Shkodrës në ambjentet e biblotekës universitare. Por, siç pretendohet në këtë takim kanë marrë pjesë studentë nga kryeqyteti ndërsa studentët e Shkodrës kanë mbetur jashtë.

Njëra nga këto studente, Elizabeta Haxhia, ka kontaktuar me Shkodra.News, duke shprehur ankesën e saj. Ajo thotë së bashkë me 30 studentë të tjerë nuk është lejuar të futet në sallë, ndërsa ato që kanë marrë pjesë në takim kanë qënë planifikuar edhe më herët.

“Dje kishim një mbledhje në ambjentet e rektoratit të universitetit të Shkodrës rreth takimit të sotëm të kryeministrit Rama me studentët e Shkodrës. Disa prej studentëve shfaqëm disa problematika. Problematika të cilat menduam t’ia shfaqnim kryeministrit Rama në takimin e sotëm, por nuk na lejuan të hynim në takim. E them me bindje të plotë që unë bashkë me 30 studenta të ekselencës u detyruam të qëndronim jashtë këtij takimi me pretekstin që nuk ka vende brenda sallës. Por, nga ana tjetër një zonjë nga Tirana doli me një listë emrash duke thirrur disa studentë të tjerë që nuk ishin në Universitetin e Shkodrës. Mos-hyrja në takim me kryeministrin na penalizon sepse donim të shfaqnim kërkesat dhe ankesat tona.” – thotë Haxhia për Shkodra.News.

Elizabeta Haxhia është një studente e ekselencës në vit të tretë për pedagogji muzikore në departamentin e arteve, por siç duket problemet e arsimit kanë bërë që mbledhja të zhvillohet me studentë të përzgjedhur.

Rama pritet me protesta në Shkodër: Mos hajde për turizëm

Ardhja e kabinetit qeveritar në Shkodër shoqërohet me “protestë” nga grupi i këshilltarëve të djathtë në Këshillin Bashkiak Shkodër.

Në emër të tyre foli Bujar Hoti, kryetar i grupit të PD-së në Këshillin Bashkiak Shkodër. Ai tha se nga 22 projekte që ka aplikuar bashkia shkodër është miratuar vetëm 1 projekt. Kërkojmë që projektet të kenë vëmendjen e qeverisë.

Shkodra nuk ka nevojë për vizita turistike, por për investime.” – tha Hoti. Gjatë deklaratës për mediat u paraqitën një numër projektesh që nuk kanë gjetur financime nga qeveria sipas PD-së.

