Minitti: Cosa Nostra e Ndrageta në Shqipëri

Grupi mafioz “Ndrangheta” me bazë në rajonin e Kalabrisë në jug të Italisë, është më pak e njohur se sa mafia siçiliane “Cosa Nostra”. Por, “Ndrangheta” është më shumë më e pasur dhe ka më shumë pushtet. Interesat e saj shtrihen nga Kalabria në Kolumbi dhe deri në Australi.

Dokumentet e Parlamentit dhe Senatit italian që disponon faktor.al dëshmojnë për një bashkëpunim kriminal që ka alarmuar autoritetet italiane të antimafias dhe politikës, aq sa ministri i Brendshëm, Marco Minitti, ish-njeriu i Shërbimeve Sekrete Italiane, ka raportuar në Komisionin parlamentare Antimafia. Shqipëria përmendet 25 herë në raportin e korrikut të këtij viti.

Shkrirja e karteleve shqiptare të drogës me mafia italiane ishte e panjohur më parë, pasi Shqipëria sillte në Itali vetëm kanabisin, por kohët e fundit grupet shqiptare kanë arritur të çojnë në Itali kokainë dhe heroinë. Ata janë bërë furnitorët ose grosistët e mafias me qendër në jug të Itali, posaçërisht në Bari, Lecce, Potenza, Mattera. Shqiptarët furnizojmë me armë, drogë dhe eksplozivë, sepse kanë përvojë dhe lidhje me grupet serbe e malazeze, që mbahen kryesisht nga njerëz të lidhur me ish-Sigurimin e Shtetit.

Në skenarin e përgatitur nga Ministria e Brendshme italiane, dokument që e disponon faktor.al, thuhet se shqiptarët në të ardhmen e pritshme do të bëhet trafikantë të mëdhenj të drogës ndërkombëtare.

Minitti: Cosa Nostra në Shqipëri

Ministri i Brendshëm italian Marco Minitti ka informuar Parlamentin dhe Senatin italian në 11 korrik të këtij viti se organizata mafioze palermitane “Cosa Nostra” po zhvillon aktivitet dhe në Shqipëri. Informacioni i dërguar në Parlament nga ministri i Brëndshëm, Minitti është brenda Raportit 6-mujor të Hetimeve Antimafia.

Në faqen numër 65 të raportit, mëson faktor.al, në paragrafin për Shqipërinë përmendet: “Ende trafiku i drogës është sektori që ka lejuar, në këtë semestër, të kuptojë sinjalet e aktivitetit të COSA NOSTRA edhe në Shqipëri”.

Ky informacion ka ardhur pas operacionit “Rubens”, ku u kap një njeriu i Klanit Carofiglio të Palermos. Autoritetet italiane janë alarmuar, sepse shqiptarët nga furnitorë të kanabisit janë bërë edhe trafikantët më të mëdhenj të kokainës, me qark të mbyllur, pra nga vendi origjinës në Amerikën Latine në Itali.

Ministri Minitti referon për operacionin “Oqeani”, ku u arrestuan 18 persona, ku shqiptarët ishin 11 dhe italianët 7, në këtë mes italianët ishin pjesa logjistike e grupit që gjenin baza të fshehta dhe telefonë të papërgjueshëm. Grupi kishte dy shefa, një italian dhe një shqiptar, që ishin specializuar në kanabis dhe herionë. Shqipëria është Rruga Ballkanike e drogës për familjet mafioze italiane që tashmë janë infiltruar nga shqiptarë që po bëjnë karrierë brenda familjeve, transmeton faktor.al

Në faqen numër 207 të raportit mbi Hetimet Antimafia, ministri Minitti vë në dukje, se kanabisi prodhohet në pjesën jugore të Shqipërisë dhe transportohet në Itali me gomone dhe avionë, por janë parë edhe anije që në afërsi të brigjeve italiane shkëmbejnë drogë me motora me ujë, raporton faktor.al

Përvoja e grupeve shqiptare në trafikimin e lëndëve narkotike ka bërë që të kalojë në Italia, jo vetëm kanabis, por edhe kokaina e heroina, armët dhe njerëzit.

Italia: 826 shqiptarë tek mafia në pranga

Ministria e Brendshme italiane ka botuar një raport mbi gjendjen e krimininalitetit mafioz, ku në seksione të ndryshme kanë kaluar në radiografi të gjitha lidhjet e organizatave mafioze vendase, statistikat e të arrestuarve për aktivitete të llojit mafioz dhe operacionalitetit të tyre. Faktor.al disponon raportin me 310 faqe, ku në faqen 302 jepen statistika të të arrestuarave nga 6-mujori i dytë i 2012 deri në 6-mujorin e parë të 2016. Shqiptarët që janë arrestuar dhe marrë me aktivitete mafioze janë 828 persona.

“E kemi referuar shumë herë dinamizmin dhe ndërveprimin e organizatave italiane dhe shqiptare për sa i përket trafikimit të lëndëve narkotike”, thuhet në faqen 176 të një raporti tjetër që ministri i Brendshëm Marco Minitti i dërgon Parlamentin italian, në lidhje me hetimin e organizatave mafioze, raporton faktor.al.

“Hetimet e fundit kundër organizatës mafioze Sacra Corona Unita (Lecce) përdor shpesh rrugën ballkanike për aktivitete të paligjshme falë vllazërisë me grupe sllave. Grupet kriminale në Serbi, Bosnje, Mal të Zi, Kosovë dhe Shqipëri përdorin rrugën e kualidzuar të Detin Adriatik për trafiqe. Kjo u pa edhe në operacionin Iliria, ku dëshmoi një grup të integruar kriminal (8 vetë të arrestuar në 30 maj të 2016, 3 prej të cilëve italianë), të përbërë nga italianë dhe shqiptarë, kishte krijuar një kanal për trafikun e armëve dhe lëndëve narkotike”.

Në faqen 183 të një tjetër raport që dispon faktor.al, shkruhet se, “Në territorin kombëtar (italian) është e konsoliduar prezenca e grupeve kriminale shqiptare, fleksibiliteti i të cilave në veprim ka lejuar në njërën anë diversifikimin e aktiviteteve të paligjshme, në anën tjetër për të zgjeruar praninë e tyre në rajone të ndryshme italiane, duke filluar nga Puglia. Territori i Pulias, në fakt, ishte zona e celulave të para kriminale shqiptare dhe përfaqëson ende sot një vend të detyrueshëm të zbarkimit të aktiviteteve të paligjshme që vijnë nga Shqipëria dhe nga zonat ballkanike. Me kalimin e kohës, megjithatë, kjo formë e krimit ka arritur të zgjerohet edhe në pjesën tjetër të territorit kombëtar, duke u bërë bashkëbisedues të privilegjuar i shumë partneriteteve, falë edhe tendencës së fortë për të bërë aleanca Multietnike”.

Sipas karabinierëve italianë, raporton faktor.al, “Në nivelin e brendshëm të organizatës shqiptare, zgjidhja e situatave të konfliktit shpesh vjen me metoda dhe veprime veçanërisht të dhunshme…

Në këtë kontekst, shqiptarët janë në gjendje të menaxhojnë, me theks të veçantë heroinën, gjithë zinxhirin e trafikut: nga kontaktet me prodhuesit në kanalet e shpërndarjes, duke u bërë shpejt furnizuesit kryesorë të grupeve italiane, falë aftësisë për të përsosur substancën bazë në laboratorë në mënyrë specifike… aktivitetet e fundit të Policisë Gjyqësore kanë konfirmuar përdorimin e aeroplanëve të vegjël për të trafikuar drogë në Itali dhe jashtë saj”, raporton faktor.al.

Franko Roberti do të hetojë trafikun ndërkombëtar të drogës drejt Italisë

Lajme të këqija vijnë nga Italia për Edi Ramën, Saimir Tahirin dhe gjithë grupin e tyre që çdo ditë e më shumë po dalin të implikuar direkt apo indirekt, në një skemë gjigante të prodhimit dhe më pas të trafikimit ndërkombëtar të drogës. Burime të sigurta për SYRI.net kanë konfirmuar se ish-prokurori kombëtar i anti-mafias italiane, Franko Roberti, i cili dorëzoi detyrën pak kohë më parë pas mbarimit të mandatit është emërua si këshilltari kryesor i Ministrit të Brendshëm Italian, Marco Minniti. Mësohet gjithashtu se në pozicionin e ri, Roberti do të mbulojë pikërisht trafikun ndërkombëtar të drogë drejt Italisë dhe veçanërisht atë nga Shqipëria, i cili është bërë edhe më shqetësuesi për këtë vend gjatë viteve të fundit. Nën kujdesin personal të Franko Roberit është investiguar për 4 vite lidhja e organizatës së Habilajve me zyrtarë të lartë të policisë në Shqipëri dhe veçanërisht me ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri. Pas nisjes së procedimit penal nga prokuroria e Katanias, duket se çështja Tahir po merr një dimension të ri. Tashmë për palën italiane është e qartë që bumi i drogës shqiptare drejt vendit të tyre, ka ndodhur si pasojë e implikimit të policisë, strukturave shtetërore dhe më një mbrojtje të fortë politike.

Ky emërim i ish prokurorit të njohur të antimafias italiane vjen rreth një muaj pas vizitës urgjente në Shqipëri, të ministrit të Brendshëm të Italisë Marco Miniti. Në datën 3 Nëntor të këtij viti ai zhvilloi një vizitë të shkurtër në Tiranë, ku mori pjesë në një takim të organizuar për rezultatet e operacionit të Guardia di Financës në Shqipëri, me objekt zbulimin e parcelave me kanabis. Ministri Minniti gjithashtu zhvilloi një takim me homologun e tij shqiptar, Fatmir Xhafaj, me të cilin nënshkroi një marrëveshje dhe më pas u nis drejt presidencës, ku u takua me Ilir Metën. Më pas ai morri pjesë në një aktivitetit, ku u fol për shifrat e luftës ndaj drogës në vitin 2017 dhe sipërfaqet e mbjella. Pikërisht këtu ai lëshoi një mesazh të fortë: Nuk duhet të ketë më në Shqipëri, njerëz të paprekshëm nga ligji, kushdo qofshin ata. Kjo deklaratë që shënjonte direkt kryeministrin shqiptar erdhi menjëherë pas mbrojtjes që Rama dhe PS i bënë Saimir Tahirt, duke bllokuar arrestimin e tij me forcën e kartonëve.

Pas gjithë këtyre aktiviteteve ministri Minniti zhvilloi një takim privat edhe me kreun e opozitës, Lulzim Basha në ambientet rezidencës Italiane në rrugën e Elbasanit. Por ajo që ra në sy nga vizita e Minnitit ishte injorimi që ai i bëri kryeministrit Rama. Në atë kohë u raportua në media, se kryeministri shqiptar kishte lëvizur të gjithë gurët për të realizuar një takim publik me ministrin e Brendshëm Italian, por ky i fundit ka refuzuar prerë.

Edhe pse në aktivitetin e zhvilluar për shifrat e mbjelljes së drogës (me të cilat mburret kohët e fundit, këtu e në Bruksel) u thanë fjalë të mira për vitin 2017 nga ministri Italian, Rama u zhduk atë ditë nga Tirana, duke fluturuar drejt Marokut, ku mori pjesë në një aktivitet sorosian të dorës së dytë, për Qeverisjen Globale. Qëllimi ishte të shmangte skandalin e refuzimit, që i kishte bërë ministri i Brendshëm italian. Nga dosja “Tahiri”, deri më tani në sipërfaqe ka dalë vetëm maja e ajsbergut. Pjesën nën ujë, atë që ka frikë Rama, e njeh mirë ish-prokurori i antimafies, FrankoRoberti, i cili tashmë do të jetë këshilltari kryesor i ministrit Minniti.