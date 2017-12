“Le Figaro”: Azili nga Shqipëria? Shkak varfëria dhe korrupsioni

Media franceze godasin fuqimisht qeverinë e Edi Ramës për shqetësimin që ka krijuar Shqipëria me numrin më të madh të azilkërkuesve. Rreth 20 për qind e të gjithë azilkërkuesve vijnë nga vendi kandidat i BE për shkak të “varfërisë, papunësisë, korrupsionit dhe klientelizimit…”. Vendi drejtohet nga një qeveri e narko-trafikantëve që e ka kthyer vendin në një Kolumbi të Europës. Ministri i Brendshëm i Francës ndodhet në Tiranë për t’i paraqitur Kryeministrit Rama shqetësimin e madh që ka Franca me Shqipërinë, sepse 20 për qind e azilkërkuesve në Francë janë shqiptarë. Ky lajm zë vend në të gjithë mediat dhe portalet franceze. Gazeta e madhe “Le Figaro” shkruan se, Shqipëria është vendi kampion për sa i përket numrit të azilkërkuesve. Në të shkruhet se, “shqiptarët e rrallë që kalojnë filtrin për të fituar statusin e azilit në Francë janë ata që kanë dhënë prova se “janë viktima të persekutimit”…”. Numri i azilkërkuesve nga Shqipëria, sipas “Figaro”, ka arritur në 2017 mbi 7000 vetë, një rritje me 135 për qind krahasuar me 2016. Qëllimi i vizitës së ministrit të Brendshëm është “për të rregulluar njëherë e përgjithmonë me Tiranën zyrtare çështjen e migrimit, të këtij vendi me 2,9 milionë banorë, që s’është më i madh se Bretanja dhe nga i cili kanë emigruar 1/3 e popullsisë për t’u vendosur në Europë. Ministri francez do të kryejë një vizitë maratonë dyditore në kryeqytetin e këtij vendi të tmerrshëm, të minuar nga opinionet për korrupsion….”