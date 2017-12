Kryemadhi: Rama nuk do të mund t’i shpëtojë dot drejtësisë

Herët a vonë Rama do të përballet me drejtësinë, pavarësisht përpjekjeve të tij për të kapur Prokurorinë e Përgjithshme e për të zhdukur dosjet që implikojnë atë dhe njerëzit e tij me trafikun e drogës. Monika Kryemadhi, kryetarja e LSI, ka reaguar menjëherë dje, pasi PS-ja avancoi me procesin e zgjedhjes së njëanshme të Prokurorit të Përgjithshëm, duke përzgjedhur 3 ndër 7 kandidatët që garuan. Kryemadhi, një ditë pasi akuzoi Shoqërinë Civile si bllokuesen e qëllimshme të procesit të zgjedhjes së Prokurorit të Përgjithshëm e të Reformës në Drejtësi në tërësi, duke mos ofruar kandidatin e saj për kryeprokuror, ka dalë sot në përfundimin se si shpërblim, Shoqërisë Civile tani do t’i dhurohen miliona euro nga “kryetrafikanti” për këtë akt. “Dje, zbulon Kryemadhi në rrjetet sociale, kryetrafikanti që drejton qeverinë bleu me një ligj të posaçëm Shoqërinë Civile. Miliona euro do t’i dhurohen Shoqërisë Civile që ajo, sipas planit të hartuar nga Edi Rama, të ofrojë ndihmë juridike për nenin famëkeq 15 të Ligjit për “Ndihmën Juridike të ofruar nga shteti”. Ky nen që nuk u propozua nga ekspertët, por u përfshi dhe u miratua dhunshëm nga Edi Rama, me qëllim blerjen si shpërblim ndaj Shoqërisë Civile, për kryerjen me “sukses” të misionit të bllokimit të Reformës në Drejtësi. Neni i sponsorizuar nga Edi Rama synon qartas bllokimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe për rrjedhojë të SPAKUT dhe të Byrosë së Hetimit. Me këtë akt kryetrafikanti i qeverisë, jo vetëm vjedh në mënyrë të turpshme paratë e shqiptarëve, por i shton pushtetit të tij edhe për pak ditë agoninë. Edi Rama dhe mentorët e tij të inkriminuar duhet ta kenë të qartë se asnjë manovër e ulët në bashkëpunim me segmente të Shoqërisë Civile nuk mund ta zgjasë asnjë orë më shumë fundin e parashkruar të një qeverie që erdhi në pushtet dhe ende mbahet në këmbë nga paratë e trafikut të drogës. Çdo përpjekje agonike është thjesht një akt i pavlerë për t’i shpëtuar drejtësisë dhe përballjes me të vërtetën e hidhur të inkriminimit në çdo segment të qeverisë Rama.