Kryemadhi në SHBA: Ekonomia shqiptare është në udhëkryq

Kryetarja e LSI-së, Kryemadhi ndodhet në SHBA në një vizitë disa ditore. Ditën e sotme, ajo dhe zyrtarët e LSI-së që e shoqërojnë kanë pasur një bashkëbisedim me Bordin Drejtues të Universitetit ‘George Washington’ në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

E ftuar nga ‘George Washington University’, mori pjesë në një bashkëbisedim me bordin drejtues të këtij universiteti, ku u diskutua mbi udhëkryqin në të cilin ndodhet ekonomia shqiptare, papunësia kritike e të rinjve në Shqipëri, rëndësinë e cilësisë së arsimit të lartë për përfshirjen dhe integrimin e të rinjve në tregun e punës.

Në fjalën e saj, kryetarja e LSI-së, nënvizoi nevojën e Integrimit më të mirë të të rinjve në tregun e punës nëpërmjet implementimit të strategjive që lidhen me inovacionin dhe me informatizimin, ku rinia shqiptare ka demonstruar prirje e aftësi të veçanta dhe ku tregu i punës i të ardhmes është i orientuar fort në këto drejtime.

Gjithashtu, ajo nënvizoi nevojën e një politike të re në fushën fiskale për ta bërë Shqipërinë një vend më atraktiv për investimet e huaja direkte që janë jetike për rritjen e ekonomisë shqiptare dhe që sot paraqiten më shumë munguese se asnjë herë më parë.

Për një zhvillim të shpejtë e të qëndrueshëm të vendit, Kryemadhi vendosi theksin edhe te zbatimi i shpejtë i Reformës në Drejtësi, por gjithmonë në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet si një premisë shumë e rëndësishme jo vetëm për të rritur besimin e shqiptarëve te drejtësia, por dhe për të rritur njëherazi edhe sigurinë juridike të investimeve dhe bizneseve në Shqipëri.

