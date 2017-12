Kapen me kokainë në Itali, në pranga dy shqiptarë

Policia italiane ka arrestuar dy shqiptarë ditën e djeshme në La Serra e Ivreas, pasi u kapën me drogë. Dy të rinjtë shfrytëzonin dhomën e tyre të hotelit, në të cilën ishin futur pa u regjistruar. Pas dyshimeve të ngritura gjatë hetimeve, autoritetet fqinje në kontrollin e ushtruar në dhomën e tyre të hotelit konfiskuan një sasi të papërcaktuar kokaine. Dy shqiptarët, njëri 30 dhe tjetri 21 vjeç, pas arrestimit, bënë që policia të kapë mat edhe pronarin e hotelit në Itali, sipas të cilëve ishte biznes i paligjshëm. Ai tashmë është në procedim penal për dhënien në të zezë të banesës me qira.

Po ashtu një 21-vjeçar shqiptar ka rënë në prangat e policisë, pasi iu gjet në makinë një sasi kokaine. Mediat italiane raportojnë se i riu shqiptar, identiteti i të cilit nuk dihet, u kap në Perugia, ndërsa droga ishte fshehur në 12 topa plastik të vegjël të izoluar mirë.

Ndërkohë, bashkë me të në makinë ishte dhe një tjetër person, i cili arriti të arratisej. ‘Libero’ shkruan se ngjarja në fjalë u regjistrua mbrëmjen e 12 dhjetorit, rreth orës 23:00, ndërkohë që lajmi është publikuar ditën e djeshme. Pavarësisht se dy personat tentuan të arratisen me këmbë, vetëm njëri prej tyre ia arriti t’i shpëtonte policisë.

Një ditë më parë policia italiane ka arrestuar një shtetas shqiptar 42 vjeç, pasi në automjetin e tij është gjetur e fshehur rreth 1 kg kokainë. Patrulla e policisë pikasi në autostradën A2 midis Lagonegro Sud e Lauria Nord një automjet të dyshimtë Renault Megane Scenic. Gjatë kontrollit, shoferi që ishte i vetëm në makinë ka siguruar policët se punonte për një kompani dhe kjo ishte arsyeja e udhëtimit të tij. Por më pas, shpërthyen kontradiktat e njëpasnjëshme, duke dhënë versione të ndryshime mbi udhëtimin dhe destinacionin. Më pas nisën kontrollet e imtësishme në makinë, duke identifikuar një sasi kokaine.

Nëpërmjet një modifikimi artificial në vendin ku ndodhen bateritë, u zbulua një hapësirë ku vendosej droga. Paketa që mbante kokainë jo lehtësisht e dallueshme në shikim të parë, ishte mbështjellë në një material plastik me vakum si dhe me letër celofoni. Paketa ishte gjithashtu e mbushur me masë xhelatinoze, ndoshta pastë dhëmbësh një metodë e përdorur kjo për të kufizuar mundësinë e zbulimit nga qentë antidrogë.

Policia zbuloi 1 kg kokainë dhe analizat e para kanë zbuluar shkallën e pastërtisë prej 80%. Hetuesit besojnë se nga droga mund të merrte rreth 5 mijë doza nga shitjet me pakicë dhe një fitim prej rreth 60 mijë eurosh. Vlera me shumicë e lëndës narkotike është rreth 35 mijë euro. Burri u arrestua në flagrancë dhe u dërguar në burgun e Potencës.