“Italianët na u lutën të mos e bënim këtë reformë”

I ftuar në edicionin qendror të lajmeve në Syri.net, ishte ish-Ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani.

I pyetur nga moderatori Alen Xhelili rreth këtij kolapsi që ka përfshirë sistemin e drejtësisë, Manjani tha se kjo ishte e paralajmëruar, por mazhoranca dhe ambasadorët heshtën.

SAi tha se gjatë kohës që po hartohej reforma e re, italianët u bënë thirrje hartuesve të reformës që të mos bënin këtë lëmsh që është bërë.

‘Një gjë është e vërtetë,m në kohën kur shkruheshin këto ligje dhe kushtetuta, grupi që merrej me këtë punë përfshirë deputetët e PS, apo dhe ambasadorët refuzonin ta dëgjonin këtë gjë. Aq sa unë vetë e kam bërë këtë, sepse nuk kam pasur ndonjë problem. Por duhet ta themi se edhe kur u dizenjua arkitektura e sistemit të ri,. Kemi thënë në tekst, për fat kemi feputetë të PD dëshmitarë, unë kam shkuar deri në Venecia për të sqaqur këtë gjë. E para ne nuk i kemi burimet njerëzore me tepri, që të kenë 15 vjet eksperiencë, pra ne nuk mund të shpikim rrotën. Por të ndalemi sa më fjëtë të jetë e mundur që njerëzit ti masim sipas punës jo sipas karrierës.

Shqetësimi i ndytë, mos po krijojmë një sistem me shumë koka, një sistem ku askush se merr vesh-njëri-tjetri, ja tani po ndodh kjo. Ja ku jemi sot, askush nuk mban përgjegjësi për asgjë.

E treta a duhet të lëvizim nga balanca mes Parlamentit dhe Presidentit, grupi i reformës vendosi të përmbysi të gjithë. Por nëse në atë kohë flisje, të thoshin je kundër reformës. Ja ku jemi, do jetë edhe më keq.

Do jetë më keq sepse akoma nuk janë provuar disa elementë esencialë, pak rëndësi ka kush është prokurori, ai sado ketë asgjë në dorë.

Prokuroia shqiptare jo vetëm që nuk ka avancuar, por e ka decentralizuar prokuroit, s’do kemi 1 prokuror të përgjithshmë por 360.

Italianët në atë kohë na thoshin mos e bëni këtë gjë. Kur them italianët e kam fjalën për ata prokurorë që se shohin mafien nga tv, por luftojnë me ata.

Sot jemi pa Gjykatë të Lartë, është p0ërgjysmuar trupa gjyqësore, është shtuar volumi i çështjeve. Sikur nesër të fillojë punë gjykata e re, do të duhet 5 vjet të rikthehet në normalitet.

Gjykata Kushtetuese është përgjysmuar. Prokuroria është dhe drejtues forma,. Ligjërisht është pa drejtues, jemi në kolaps.

Është prezenca e politikës dhe e mbështetur dhe nga disa lobe ambasadorësh të cilët duan të gjejnë një zgjidhje për të tërhequr vëmendjen nga problemi kryesor’, tha Manjani.