E papreçedent në histori, revolta e komentuesve ndaj Lu në faqen zyrtare të Ambasadës

Kurrë nuk ka ndohur në këto 27 vite që nga rihapja e ambasadës amerikane që në faqen zyrtare të ambasadës të ketë një furtunë komentesh revoltuese ndaj një ambasadori të Shteteve të Bashkuara. Kjo duket ka ndodhur dje pas deklaratës së fundit të ambasdorit Lu për protestën e opozitës në mbrojtje të Kushtetutës që prek interesat e Ramës dhe mafies.

Deklarata e ambasadës së SHBA në vendin lidhur me seancën e tensionuar sot në parlament për zgjedhjen e Kryeprokurorit si rrallëherë është pritur me kritika nga qytetarët. Të shumtë janë ata që shkruajnë drejpërdrejt në facebook-n e ambasadës, duke i kujtuar ambasadorit amerikan se nuk duhet të mbajë kahun e asnjë partie, dhe gjithashtu duke shprehur rezerva për qendrimin e tij ndaj situatës politike.

Disa prej komentuesve i kujtojnë se thelbi i asaj çka ndodhi sot nuk ishin fishekzjarret apo tymueset që u hodhën në parlament, por fakti se u shkel Kushtetuta me zgjedhjen e një Kryeprokurori të njëanshëm.

Më poshtë reagimet e qytetarëve ndaj deklaratës së sotme të ambasadës që përshëndet largimin e Llallës dhe vendosjen e Kryeprorkures së re nga mazhoranca. Sakaq u mëson qytetarëve të mos dalin në protestë pasi organizohen nga politikanë që kanë frikë nga drejtësia.

Fiordi Basho Cfare reforme thoni kur kryeprokurori zgjidhet vetem nga qeveria ne kundershtim me kushtetuten. Donald Lu sapo u bere ushtari i rames keqardhje per ju.

Daniel HB Mata Por çfarë parashikon neni 148 i Kushtetutës? Prokurori i Përgjithshëm zgjidhet me tre të pestat e anëtarëve të Kuvendit, mes tre kandidatëve të propozuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, për një mandat 7-vjeçar dhe pa të drejtë riemërimi.

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, bazuar në një thirrje publike dhe procedurë transparente, përzgjedh dhe rendit tre kandidatët më të kualifikuar dhe ia përcjell Kuvendit, sipas ligjit.

Gjergji Shkrapi Po keto kane ngjare edhe gjetke ne vende me te zhvilluara se neve, cka ketu per tu cuditur….Politikanet bejne mire te kene frike por zgjedhja e nje prokuroreje vetem me votat e nje partie nuk eshte fillim i mbare…

Avdyl Blakçori Ja vut zjarrin parlamentit dhe e turpëruat shqipërin në syt e europes dhe botes mbar zoti Lu . Kaq të domosdoshme e keni pas ti jepni të drejt kriminelëve dhe trafikantëve të drogës . Nuk e kuptoj ku esht dypllomacia i një njeriu të madh kur i jep të drejten krimit . Jam shqiptar e do vdes i till . Ju jeni një dypllomat karriere neser jeni diku tjeter shpejt e harroni shqipërin . Ndersa ne jo nuk na behet vend tjeter vend Mëmë vënd akëj po . Shum pak do ja dim për nder avukatin që i bëni kriminelëve ; Faleminderit zoti Lu

Ali Vogli Pershendetje U.S. Embassy-Tirana.

2 pyetje kisha. Mendoni se me normale se protesta eshte zgjedhja e kryeprokurorit te vendit me me pak vota se krijimi i qeverise? Mos eshte koha te mendoni se po e ktheni Edi Ramen ne nje Noriega me mbeshtetjen qe po i jepni, dhe kur te vije momenti qe do duhet ta largoni, shqiptaret do kene nje fature shume te madhe ne kurriz?

Sidi Hasanaj Mos eshte gje sarkazem ky status i ambasades ne fb?! Flitet per vetingun kur kryeprokurorja u zgodh pa veting…flitet per politikane qe zihen per prokurorin e ri kur ne fakt po kerkohet te zbatohet kushteta…. Por kulmi i paradoksit eshte fakti qe ambasada amerikane rreshtohet ne krah te PS-se…partise qe per 50vjet burgosi dhe vrau kedo qe belbezonte emrin e Amerikes. Mos harroni qe burgosja e politikaneve nuk eshte qellim ne vetvete, drejtesia e ndershme dhe e pavarur eshte qellimi kryesor. Si do realizohet kjo me nje kryeprokurore qe nuk kalon vetingun dhe me 69 deputet nga 140 perfaqesues te popullit? Pse duhej te behej kjo zgjidhje kur shume me mire do ishte qe ambasada Amerikane te ushtronte presionin e saj per te krijuar KLP-ne dhe te zgjidhej nje kryeprokuror i vetuar??? Ambasadori Lu nuk duhet ta harroje kurre qe pertej emrave te pervecem te politikes, shume nga votuesit e PD jane familje qe jane burgosur madje dhe vrare nga PSSH per admirimin dhe dashurine qe kishin per SHBA-ne, si perfaqesuesja e idealeve te tyre per lirine dhe demokracine ..jane denuar me vendime gjykatash dhe me firmetare te cilet i kane femijet aktualisht ne grupin e PS-se.

E cuditeshme kjo deklarate, te gjithe thone sot eshte shkelur kushtetuta , ju mereni me ca fishekzjarre ? JAM KURIOZ, NE USA guxon presidenti te dale mbi kushtetute ?

Nuk ka shans te behet drejtesi me kete model qeverisjeje.

Mund te futen ne burg edhe disa politikan por kjo nuk eshte drejtesi.

KJO dote jete thjesht hakmarje per te forcuar kete qeveri.

Nuk mund te na shitet me sapuni per djathè

NJEANSHMERIA NUK ESHTE GARANCI PER DREJTESI

ZOTI TE ME FALE KETO JANE FJALE ZEMRE