E ardhmja e dyshes Robben-Ribery vendoset në pranverë

Merkatoja e janarit pritet të jetë aktive për Bayern Munich që është në kërkim të një alternative në sulm për Robert Lewandowskin. Sandro Wagner sulmuesi i Hoffenheim-it qëndron në pole-position për t’u transferuar te kampionët e Gjermanisë gjatë këtij dimri, megjithatë nuk mungojnë alterntivat e tjera. I intervistuar për merkaton e Bayernit, shefi ekzekutiv i bavarezëve Karl Heinz Rummenigge u ndal edhe te dyshja Robben-Ribery, pasi të dy futbollistët janë në skandencë kontrate me klubin bavarez, pasi marrëveshjet aktuale u përfundojnë në verën e vitit 2018. Gjithsesi ekziston ende mundësia, që holandezi dhe francezi të rinovojnë kontratat e tyre me Bayernin.

I pyetur mbi këtë çështje, Rummenigge theksoi: “Janë dy futbollistë, të cilët meritojnë shumë. E dimë çfarë ata kanë dhënë për këtë klub dhe i vlerësojmë jashtëzakonisht. Megjithatë nuk kemi vendosur ende sesi do të veprojmë. Do të flasim me të dy dhe do të marrim një vendim për të ardhmen e tyre në pranverë”, theksoi shefi ekzekutiv i Bayernit, i cili konfirmoi edhe rikthimin në skuadër në verën e ardhshme të sulmuesit Serge Gnabry, i cili për momentin po luan si i huazuar tek Hoffenheim.