Buffon nuk heq dorë

Megjithëse mbush 40 vjeç më 28 janar, Gigi Buffon duket se nuk ka ndërmend të tërhiqet në këtë moment. Kapiteni i Juventusit dhe kombëtares italiane ende ndihet në formë të madhe, teksa shpjegon për “Journal of Sport Awards” në Milano se ka për qëllim, tani për tani, që ta vazhdojë aventurën e tij me bardhezinjtë dhe axurrët. I nxitur nga prezantuesi televiziv dhe tifozi i madh i Juventusit, Massimo Giletti, i pranishëm bashkë me të në skenë, Buffon ka thënë: “Unë jetoj nga dita në ditë me Europianin 2020. A nuk e përjashton atë? Deri sa ju të më shihni në fushë, sa kohë që unë të ndjehem i dobishëm, do të doja të përgjigjem. Ashtu si edhe pas eliminimit kundër Suedisë, kam marrë shumë dashuri”.

Kapiteni italian dukshëm dëshiron për ta lënë pas eliminimin e hidhur nga “Rusia 2018” dhe do ta përfundojë në një mënyrë të ndryshme aventurën e tij në Kombëtare: “Kush do të hidhet nga kulla mes Tavecchio dhe Ventura? Asnjëri prej të dyve, tha ai. Ne fitojmë dhe humbasim së bashku. Ndonjëherë ne ngatërrojmë gabimet me kufijtë. Lotët pas disfatës kundër Suedisë llogariten për zhgënjimin e një njeriu, i cili ka dështuar t’u japë italianëve atë moment gëzimi, që meritojnë të kenë me pjesëmarrje në Kupën e Botës. Njeriu ka të drejtë për t’u ngacmuar dhe për të qarë. A e dini pse unë ende luaj në moshën 40-vjeçare, ndërsa Casillas dhe Julio Cesar jo? Sepse unë jam një mik i presidentit Agnelli”. Duke u kthyer te sezoni me Juventusin, Buffon shton: “Për fat të mirë konkurrojmë në fronte të shumta, ndaj nuk duhet të zgjedhim. Juve duhet të bëjë maksimumin. Atëherë, çfarë vjen, vjen… Vitin e kaluar shkoi mirë, përjashto finalen e fundit në Cardiff”, përfundoi Bufon.