Berisha-Ramës: Rrëmo çdo dosje asgjë s’do të shpëtojë

– A është kjo gjuha që duhet folur me kryeministrin e Shqipërisë (kryehorri, kryepisi) dhe pse gjithë ky tension në Kuvendin e Shqipërisë ditën e djeshme?

Nuk është gjuha që duhet të përdoret me kryeministrin e Shqipërisë, por është gjuha që duhet të përdoret me kryehorrin dhe kryepisin e Shqipërisë që e ka emrin Edi Rama. Dje në Parlament, faktikisht është asgjësuar Parlamenti shqiptar për herë të parë në historinë e tij 27-vjeçare. Çfarë ndodhi? Po marr incidentin me mua. Kërkova në përputhje me rregulloren fjalën për procedurë. Kryetari i Parlamentit, Gramoz Ruçi notifikoi kërkesën dhe pas folësit do të marrësh fjalën. Folësi mbaroi dhe unë u ngrita për të marrë fjalën siç më takon në rregullore dhe siç autorizoi kryetari i Parlamentit. Në mënyrë më të paimagjinueshme, Edi Rama i bën një shenjë kryetarit të rojeve dhe rojet e Gardës dalin më bëjnë gardh mua. Ishte pritë. Ajo nuk ndodh në asnjë lloj institucioni të botës. Pse kjo ndodhi në Shqipëri? Edi Rama është i sëmurë psikik, sepse kurrë një njeri normal nuk mund të bëjë veprim të tillë, sepse nuk është atribut i kryeministrit, është i kryehorrit që bën kryetarin e Parlamentit.

– Nëse themi është i sëmurë dhe kryehorr, biseda mbyllet këtu.

Ai është i sëmurë psikik dhe ti që flet me mua e di këtë, që ai mjekohet me kokainë. Ne vërtetë i themi për kokainë, por ai e merr si ilaç. Ai rrin me metodën klasike të Frojdit, të mjekimit të skizofrenisë, të mjekimit të psikozë bipolare me kokainë. Praktikë e tejkaluar tani, sepse në atë kohë nuk kishim mjetet e tjera kurse ai për shkak të kënaqësisë, kokaina e bën atë të japë. A mundet një njeri të nxjerrë Gardën ndaj atij që po shkon të marrë fjalën që këtu është ekzekutimi i Parlamentit.

Berisha deklaron: Ambasadori Donald Lu në konflikt të hapur. Ambasdori Lu dhe Vlahutin, vërtetë që përfaqësojnë SHBA e BE, por po kaq e vërtetë që silleshin si ambasdorë të Ramës në SHBA e BE.

Ato kanë tejkaluar çdo lloj kufiri në mbështetjen ndaj Edi Ramës për çka unë e kam lidhur me Sorosin majtizmin e tyre”.

– A është kjo gjuha që duhet të flitet me kryeministrin e Shqipërisë dhe pse gjithë ky tension?

Nuk është gjuha që duhet të përdoret me kryeministrin, por është gjuha që duhet të përdoret me kryehorrin që e ka emrin Edi Rama. Dje është asgjësuar Parlamenti shqiptar për herë të parë në historinë 27-vjeçare. Po marr incidentin me mua. Kërkova në përputhje me rregulloren fjalën për procedurë. Kryetari i Parlamentit, Ruçi, notifikoi kërkesën dhe pas folësit do të marrësh fjalën. U ngrita siç më takon në rregullore dhe siç më autorizoi kryetari i Parlamentit. Edi Rama i bën një shenjë kryetarit të rojeve dhe rojet e Gardës më bëjnë gardh mua. Ishte pritë. Nuk ndodh në asnjë lloj institucioni të botës. Edi Rama është i sëmurë psikik. Nuk është atribut i kryeministrit, është i kryehorrit.

– Nëse themi është i sëmurë dhe kryehorr, biseda mbyllet këtu.

Ai konsumon kokainë si ilaç. Ai i qëndron psikozës së Frojdit e tejkaluar tashmë. A mundet një njeri të nxjerrë Gardën. Nuk ka më Parlament këtu.

Dje, Edi Rama ekzekutoi Parlamentin me një akt të pastër të diktuar nga kokaina.

Berisha: Nëse nuk hapen negociatat në 2018, Shqipëria delja e zezë e Ballkanit. Negociatat nuk u hapën as në 2015, 2016, 2017 dhe mund të të hapen në gjysmën e vitit 2018.

– Turqia i ka hapur negociatat 15 vite resht…

Nëse mendohet se Shqipëria krahasohet me Turqinë 70 mln e cila në çdo aspekt shndërrohen në një zë të fuqishëm në BE dhe BE nuk e do atë zë.

– Juncer dhe zyrtarë të lartë të BE-së përgëzuan Ramën.

I thanë që duhen reforma për t’i hapur. U takuan me Donald Tusk, i cili tha se ka kryeqytete të tjera jo miqësore ndaj Shqipërisë. Kurse Juncer mik i Shqipërisë dhe absolutisht jo i Edi Ramës, por i Shqipërisë. Në qoftë se Shqipëria në 2018 nuk merr hapjen e negociatave dhe unë uroj që ta marrë. Shqipëria shndërrohet në delen e stër zezë të Ballkanit dhe kjo do të ishte katastrofë për Shqipërinë. Para se të shkonte, Edi Rama për të mos pasur problem atje e ngriu çështjen e kryeprokurorit.

-Kjo është inteligjencë…

Nuk bëhet pa Kuvendin absolutisht. Kryetari i Grupit të PPE-së i thotë se ne po vëzhgojmë zgjedhjen e kryeprokurorit. Del që ne lexojmë më mirë deklaratat e të huajve se sa qeveria. Janë deklarata të CDU-së në Bundestagun gjerman. Jo vetëm këtë kusht, por do shohim si zbatohet Reforma në Drejtësi. Një njeri që do integrimin nuk mund ta çonte kurrë Parlamentin në situatën që çoi dje. Ka qenë lajmi botëror numër 1. Lajmi që ka eklipsuar çdo media amerikane dhe evropiane. I çon Edi Rama.

– Pse fiton zgjedhjet kur bën gjithë ato të këqija…

Ditën e djeshme kush përgjaku deputeten Kërpaçi. Nuk kisha parë ndonjëherë deputete të përgjakur nga policia. U vra në një sulm ndaj një institucioni kushtetues. Më 21 janar, ambasadorët thanë se kishte agjendë politike. Çfarë agjende kisha dje të flisja tre minuta. As Policia e Birmanisë nuk e bën një gjë të tillë. Çfarë do bënte opozita? Kush e krijoi ditën? Edi Rama. Si mund të tërheqësh një vajzë 23-vjeçare.

Si mund të detyrosh veten të të gjuaj deputetja me çizme në një akt legjitim sa nuk ka ku të shkojë më. Në atë që quhet përgjegjësi, për çdo akt që kryen mban përgjegjësi. U përdorën fjalët më ordinere.

Sali Berisha: Visho Ajazi i shërbeu vendit me përkushtim, pastërti e dinjitet. Visho Ajazi bëri një gabim që u largua. U largua në momentin kur Edi Ramës po i tundeshin këmbët. Visho Ajazi zgjodhi momentin më të gabuar për të dorëzuar mandatin.

Zheji: A e zgjodhi ambasador?

Berisha: Nëse kjo është bërë mbi bazën e një marrëveshje është shumë e rëndë. Ajazin e njoh prej mbi 20 vitesh, por gabimi është gabim dhe mendoj se nuk duhej ta bënte.