Kryetari i PD, Basha deklaroi në një konferencë shtypi se as paratë e drogës dhe as Kryeprokurorja antikushtetuese e Ramës nuk do të mund ta shpëtojnë Ramën nga përballja me drejtësinë. Basha tha se është në kontakt të vazhdueshëm me faktorin ndërkombëtar, i cili sot është më i vetëdijshëm për atë që po ndodh në Shqipëri. Basha shprehu besim të plotë se rënia e narkoshtetit do të jetë e sigurtë dhe se puçi kushtetues nuk do të zgjidhet me procedura ligjore, por me përballje popullore.