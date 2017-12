Bandat e Partise Socialiste grabisin ndihmat në fshatin Povelçë!

Denoncimi i Berishës

Qyteyari dixhital denoncon: Grabitjen e hapur te ndihmave nga bandat e militanteve te PS ne fshatin Povelçe -Diskriminimin e banoreve te fshatit ne shperndarjen e ndihmave. Lexoni mesazhin dhe shikoni fotot e qytetarit dixhital. sb

“Pershendetje Z Berisha jemi nje nga familjet me te dobet nga ekonomia mirepo prej shume vitesh jemi te persekutuar nga grupet ordinere qe perfaqesojne politiken ketu ne zonen tone qe nga kryesori administratori I komunes dermenas Dilaver Shyti dhe militantet e partise socialiste dhe keshilli I pleqesise se fshatit Povelce ish spiunet e sigurimit te asaj kohe te pa meshire qe kerkojne te na pine gjakun vetem per bindje politike arsyeja karakteri jone I forte qe nuk n.a. perulin dot .ne 2015 familja jone eshte permbytur masivisht hektare te mbjella per blektorine si dhe dylym me pemtari dem shume I madh qe pesuam dhe nuk u shperblyem kurre e njejta gje po veprohet dhe sot ne 2017 ku prej ditesh me tonelata te ardhura ndihmash ktu ne fshatin tone per blektori tone te tera me miser , grure , koncetrat dhe bar te njejtet persona e menaxhojne situaten serish dhe vetem militantet e partise socialiste po I zoterojne keto te ardhuara ku prej 15 ditesh stani dhe kopeja e bagetive tona jane te izoluara nga te kater anet me uje dhe per urrejtje qe ata Kane ndaj nesh ata n.a. kane dhene dy thase hime dhe kater me miser dhe n.a. kane ironizuar . Jemi ne nje problem shume serioz te madh te lutem me respektin me te madh qe kemi per ju , se jemi te braktisur.Keto foto jane prej ditesh nga abuzimet qe po bejne me ndimat militantet e partise socialiste Povelce Fier

Te lutem Z Berisha kete problem ngrije ne parlament tregoje realitetin qeverise se cfare po ndodh para syve te policiee nga banda me militante e partise socialiste ketu ne fshatin povelce.

Me respekt vellezerit”, shkruan qytetari.