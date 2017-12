Arta Marku për ne është Edi Rama me qëllim zhdukjen e dosjes Tahiri

– Ishte një tentativë e opozitës që e cilësoi zgjedhjen e kryeprokurorit si puç.

Puç ishte.

– A ia vlente Arta Marku për këtë që ndodhi?

Këtu është Edi Rama për të mbyllur dosjen Tahiri që është Edi Rama. Kur përdorja termin narkoshtet para një viti ishte i vetmuar dhe askush nuk e përdorte. Sot, narkoshtet përdoret universalisht për Shqipërinë. Nuk ka një specialist të vetëm në Shqipëri. Edhe specialistët majtistë të thekur që e kanë quajtur normale këtë zgjedhje.

– Arta Marku është e bindur se do ta kryej detyrën.

Me Arta Markun për ne është Edi Rama që ka për qëllim të zhdukë dosjen Saimir Tahiri. Dje prokuror i përgjithshëm u zgjodh Edi Rama dhe ishte goditja më e rëndë e Reformës në Drejtësi. Nuk e ha kush zgjedhjen e Prokurores së Përgjithshme në një Parlament me 69 vota në një Parlament prej 140 deputetësh.

Ambasadori Lu dhe Vlahutin është e vërtetë që përfaqësojnë SHBA-në dhe BE-në, por është po aq e vërtetë që sillen si ambasador të Edi Ramës në BE dhe SHBA. Ata kanë kaluar çdo lloj kufiri në mbështetje ndaj Edi Ramës, që unë e kam lidhur me Sorosin dhe majtizmin. Në historinë e politikës ka pasur fatkeqësira si Adolfi që ka pasur mbështetës edhe senatorë. Nëse Edi ka të përbashkët me Hitlerin është psikoza e tij.

A u dhunua një deputete? A tha një fjalë shkëlqesia e tij? Zonja Kërpaçi ishte dhuna aty? Nuk kishte akt më të shëmtuar se të përgjakje një deputete siç ndodhi dje.

– Ambasadori Lu e shikon me këtë optikë atë që ndodhi dje..

Ka njëanshmëri ekzemplare.

– Pse është i njëanshëm?

A të kujtohen dy deputetë të Edi Ramës? Mark Frroku dhe Arben Ndoka. A të kujtohen posterat e tyre me një ambasador dhe pas pak kohësh kthehet në Shqipëri dhe shan administratën. Paraardhësi i Lu.

– Arvizu?

Arvizu. Ka bërë postera elektoralë me Mark Frrokun dhe Arben Ndokën.