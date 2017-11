Zbardhen përgjimet, Orest Sota: Ba, më kapën!

Biznemeni 25-vjeçar u procedua penalisht pas episodit të 1 nëntorit në Balldren të Elbasanit, për shkak të gjetjes nga policia në mjetin e tij të një shume prej 863 mijë euro dhe të dy patentave lundrimi të ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri. Në komunikimet e përgjuara, Sota ka folur për patentat me shoferin e tij, Leonard Almeta, i cili ndodhej me të në mjet në momentin e ndalimit.

Në përgjimin ambiental të kryer pas shoqërimit të Sotës në Policinë e Elbasanit, ai pyetet nga bashkëshoqëruesi i tij Leonard Almeta, se pse ishin patentat e Tahirit në automjet. Përgjigja e Orestit është: “Dola një ditë me të … kot pa lidhje … i la aty në kroskot … pa lidhje”.

Në një përgjim të datës 3 nëntor 2017 të numrit në përdorim të shoferit të ish-ministrit Tahiri, Genti Ceka ai shprehet se, “Patentat i kam pasur unë. Kam pasur makinën e tij dhe i lashë aty. Patentat i kam marrë unë para 2 muajsh në Durrës dhe i lashë aty. Është gabimi im, jo i tyre”.

Mes materialeve të vëna nga Prokuroria e Krimeve të Rënda në dispozicion të Gjykatës ditën e djeshme, ishte edhe biseda që Orest Sota ka zhvilluar me babain e tij në momentin që është ndaluar nga policia. Në një bisedë të zhvilluar në “What’s up”, biznesmeni Lefter Sota i kërkon të birit të shkojë tek Metalurgjiku, por vetëm disa minuta më pas, ai e njofton se është ndaluar nga policia.

E diel 29 tetor

Orest Sota: Ba, si je, ku je?

E mërkurë, 1 nëntor

Biznesmeni Sota: Po vjen?

Orest Sota: Po. Ku je ti në zyrë?

Biznesmeni Sota: Po. 069xxxxxxx Jusuf. Shko në Metalurgji.

Orest Sota: Ok.

Biznesmeni Sota: Ba …

Orest Sota: Më ka kap policia.

Sakaq ai ka zhvilluar një bisedë edhe me një person tjetër të quajtur Korai.

Biznesmeni Sota: Korai mirëmëngjes! Më tel, apo ike me pushime? Dua të flasim pak.

E enjte, 21 shtator

Biznesmeni Sota: Korai të desha pak.

Bashkëbiseduesi i dërgon një dokument.

Biznesmeni Sota: Ok.

E martë 24 tetor

Biznesmeni Sota: Jam tek çokollata.

E mërkurë

Bashkëbiseduesi i dërgon numrin e Jusuf 069 xxxxxx.