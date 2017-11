A do të arrestohet Zonja-Narcos?

Si dhe sa u pagua ish-ministrja e Mbrojtjes, Mimi Kodheli që të lejonte trafikun e drogës, duke mashtruar për radarët detarë? Po Jeronim Baze? – Kjo është pyetja që ka ngritur sot, ish-Kryeministri Sali Berisha në denoncimin e tij më të fundit, duke marrë shkas nga mesazhi që përcjell prej vetë qytetarëve.

Ish-ministrja e Mbrojtjes është e dokumentuar në shkelje të hapur të sigurisë kombëyare të vendit duke vendosur infrastrukturën e suhtrisë në shrëbim të narko-trafikut. Ndonëse i gjithë hetimi është përqëndruar për momentin tek Tahiri dhe Habilajt si mekanzimi kryesor i trafikut , truri ishte kreu i qeverisë që përfitonte 20 milionë dollarët për të blerë votat në një fushatë elektorale, ndërsa Mimi ishte prapavija e mbështetjes së trafikut me ushtrinë.

Mimi Kodheli mund të konsiderohet Zonja-Narcos dhe është kapur në flagrancë me skandalin e radarëve, ndërsa përgjegjësia e saj është edhe përballë aleatëve të Aleancës së Atlantikut të Veriut.

Ish-Kryeministri Berisha ka postuar dje disa fakte skandaloze nga “qytetari dixhital” mbi rolin e Zonjës-Narco në trafikun e drogës.

Si mashtronin publikun për gjendjen e radarëve, Kodheli dhe ish-Shefi i Shtabit të Ushtrisë, mbi gjendjen e punës së radarëve, sikur të ishte e paguar nga narkobandat! “Kjo deklarate mashtruese dëshmon se në narko-shtetin e Noriegës, narko-bandat e partisë diktojnë edhe deklarata që lexojnë para mediave narko-ministrat”, thotë Berisha.

“I bëj thirrje Prokurorisë të nisë me përparësi hetimet për bashkëpunimin e Kodhelit-Baze me Saimir Tahirin dhe narko-bandat e qeverisë si dhe rolin e Noriegës në koordinimin e këtij bashkëpunimi”, bën apel në vijim, ish-Kryeministri i vendit në shënimin e tij në Fb teksa publikon mesazhin e plotë ardhur nga qytetari:

Afera me tenderin dhe fikjen e radarëve

Deklarimi i ministres së Mbrojtjes, Mimi Kodheli para mediave më datën 19 shkurt 2014, gjatë vizitës në Qendrën Ndërinstitucionale Operacionale Detare (QNOD) në Plepa, Durrës, me rastin e ngritjes së kapaciteteve të vëzhgimit të hapësirës detare, e cila shoqërohej edhe nga Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA, Gjeneral Major Jeronim Bazo dhe Seks-eristi Kraja për “vendosjen në funksion të plotë pune të Sistemit të Integruar të Vëzhgimit të Hapësirës Detare – SIVHD-së”, nuk ishte i vërtetë, sepse deri në atë datë ishin vendosur në gatishmëri pune vetëm 3 nga 7 radarë të sistemit.

Ky deklarim ishte një mashtrim spektakolar dhe shumë i guximshëm, veçanërisht përpara përfaqësuesve ndërkombëtarë, që monitorojnë këtë qendër, mashtrim i cila ka vazhduar edhe në sallën e Parlamentit shqiptar (ministrja Kodheli ka deklaruar që janë vendosur në muajin janar 2014).

Kushtet dhe faktorët që detyruan ministren të pranojë këtë llojë deklarimi jo të vërtetë, kanë qenë tepër dominues, imponues, detyrues ndaj/nga firma IDEA-TEL Sh.p.k. Firma (sepse kish marrë 20% esi “dhuratë për Krishtlindjet) duhet ta kishte realizuar kontratën për vendosjen në gatishmëri pune të sistemit deri në 15 shkurt 2014, kontratë e cila u zgjat edhe me 45 ditë të tjera edhe me një shtesë kontrate 20% tjetër (sepse Mrika u ëmbëlsu shumë nga hera e parë).

Njëkohësisht ministrja e Mbrojtjes, Mimi Kodheli mashtroi gjithashtu me deklarimet si për kohën e mosfunksionimit të sistemit (sipas deklarimit të saj: “jofunksional prej mëse 3 vjetësh”- pra prej vitit 2011), sikurse “mashtron çdo herë për Radarët), sikurse edhe për kostot financiare për riparimin e sistemit. (Referuar deklarimit të saj: gjysmën e fondit të parashikuar nga qeveria e mëparshme).

Sistemi i radarëve ka patur defektim të dy radarëve gjatë vitit 2012, deri në muajin maj të vitit 2013, ka patur në gjendje pune pjesërisht katër radarë dhe prej shtatorit 2013 vetëm dy radarë në gjendje pune, por kur sistemi nuk ka qenë jashtë funksionit, pasi funksiononin nënsisteme dhe mjete të tjera evidentimi-zbulimi në hapësirën detare shqiptare”.

Si i kontrollonin radarët bandat e drogës

Përgjimet e drejtësisë italiane në dosjen e Habiljave kanë zbardhur një zinxhir ngjarjesh që faktojnë se si gjithë qeveria Rama me urdhër të këtij të fundit u shndërrua prej katër vitesh në urën kryesore të trafikut të drogës në Shqipëri. Skandali mbi mosfunksionimin e radarëve dhe mbajtjen fikur të tyre që nga viti 2013, periudhë që përkon dhe me nisjen e përgjimeve të autoriteteve italiane mbi çështjen Habilaj, zbardh se si Ministria e Brendshme bashkëpunonte me Ministrinë e Mbrojtjes në lehtësimin e trafikut të drogës drejt Italisë.

Faktet dhe provat janë të qarta dhe të pakundërshtueshme, ndërsa dëshmohen nga vet përgjimet e Habilajve. Nëse kishte mbetur edhe një hallkë pa u zbardhur mbi çështjen e bujshme të skandalit të mbajtjes së radarëve, fikur ishin vetëm emrat e personave që kishin lidhje dhe interesa në nxjerrjen e këtyre radarëve jashtë funksionit.

Edhe këtë pikë, është Moisi Habilaj që e sqaron në përgjimet e drejtësisë italiane. Në bisedat e interceptuara nga autoritetet italiane, Habilaj konfirmon se ai dhe banda e tij zotëron tërësisht nën kontroll sallën e radarëve në Durrës. Ky i fundit dihet tashmë që është shndërruar prej katër vitesh në portën kryesore të drogës nga Shqipëria drejt Europës.

Zbardhen të tjera detaje nga dosja e trafikantit të drogës, Moisi Habilaj, i arrestuar në Itali tre ditë më parë. Nga përgjimet e realizuara nga policia italiane, rezulton se, Habilaj kontrollonte radarët e ushtrisë në Durrës. Këtë, ai e kryente përmes një personi të tij të angazhuar pranë shërbimit të radarëve, i cili i jepte direktiva. Gjithashtu, në një moment tjetër, Habilaj i tregon trafikantëve italianë se ai ka në dorë edhe punonjësit e policisë. “Kam njeriun tim në sallën e radarëve”, i drejtohet Habilaj trafikantëve të tjera.