Si Pjerin Ndreu emëroi vëllain zv/drejtor të Portit Durrës

Një kapiten në Portin e Durrësit denoncon zv/drejtorin e Portit, Paulin Ndreu, vëllai i deputetit të PS, Pjerin Ndreu. Në një mesazh drejtuar ish-Kryeministrit Berisha, kapiteni shkruan se, Ndreu u bën presion dhe shantash një kapiteni për të dhënë dorëheqjen që të zëvendësojë me një mikun e tij për të bashkëpunuar në trafiqe. “Të dhëna tronditëse për Paulin Ndreun, vëllain e deputetit kanabist, ish polic-banditit Pjerin Ndreu! Lexoni mesazhin e kapitenit dixhital. Këto të dhëna tregojnë se si e keqpërdor Rama, Pjerinin në Parlament, duke e marrë peng me dosjen e Paulinit”, shkruan Berisha.

“Përshëndetje Doktor! Kapiteni dixhital denoncon. Fakte dhe prova mbi mashtrimin dhe zbulimin e të vërtetës të emërimit, shkeljeve dhe vjedhjeve që ka bërë dhe po bën Paulin Ndreu konfidenti i ndrikull Albana Koçiut, vëllai i deputetit të PS, Pjerin Ndreu …

Në këtë valë nxjerrjesh të vërtetash mbi abuzimet, vjedhjet, shkeljet që bën manjaku Paulin Ndreu dje ndodhi abuzimi i radhës. Thërret në zyrën e tij Kapitenin e Portit të Durrësit dhe i bën shantazh dhe presion që të firmosë dorëheqjen. Kapiteni i Portit të Durrësit me një karierë në të paktën 30-vjeçare jep direkt dorëheqjen. Sepse Paulini kërkon të riemërojë në atë detyrë ushtarin e tij, Tauland Allka me diplomë masteri falco. Paulini kërkon të bëhet drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë Detare që të vjedhë, të vejë gjoba, sepse kërkon të rikuperojë lekët që ka hedhur në fushatë (kështu thotë )…..

Ju lutem bëji thirrje autoriteteve të ndalojë revanshin këtij njeriu dhe të hetojë:

1) Emërimin në pozicionin e zv/drejtorit të Përgjithshëm dhe Kapiten i përgjithshëm me dokumenta falco të Paulin Ndreut. Të kërkohet praktika në Drejtori si dhe në DAP. Të hetohet si ky njeri ka marrë çertifikatën TND. Eshtë lehtësisht e verifikueshme që ky njeri, pasi ka mbaruar fakultetin nuk ka punuar as një ditë të vetme në Detari….Në këto kushte ky nuk mund të intervistojë kuadro që kanë tërë jetën që punojnë në Detari.

2) të hetohet praktika e mos largimit nga nëpunësi civil pas rekomandimit nga KLSH të ushtarit dhe gjobvënësit të tij Tauland Allka, sepse Paulin Ndreu me ndrikull Albana Koçiun i ka bërë shantazh komisionit për mos zbatimin e rekomandimin e KLSH.

3) të hetohet komisioni i ngritur për shefin e zyrës së PSC (Kontrolli Shtetëror Portual) Tomor Harrizi, i cili ka kryer shkelje shumë të rëndë. (dokumentat janë në Drejtori). Presioni që ju bë anëtarëve të komisionit nga Paulin Ndreu për mos largimin e tij, sepse Tomori si dhe Taulandi i mbushin xhepat me dollarë dhe euro Paulinit.