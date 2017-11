Shqiptari kapet në Itali me 700 mijë euro drogë në makinë

Një sekuestrim i madh droge është bërë dje nga Policia italiane. Agjentët e Policisë Rrugore kanë gjetur në autostradë 71 kg marihuanë të pastër brenda një makine “Ford Kuga” që drejtohej nga një shqiptar. Së bashku me të ishte një vajzë nga Monza.

Zbulimi u bë nga një oficer policie i Coa i kordinuar nga Raffela Russo, që shpjegoi: “Ne bëjmë shumë kontrolle për shoferët lidhur me abuzimin me drogë apo alkool dhe këtë mëngjes, një nga këta që u ndaluan ishte në makinën e dyshuar, “Ford Kuga”. Mbi sediljet e përmbysura kishin ngarkuan marihuanën. Ata kishin hyrë në Cerignola dhe po shkonin direkt për në Milano.

Vajza me iniciale L.C. nga Monza, 21 vjeçe, s’ngjallte dyshime, por jo burri me inicialet A.S, një 37-vjeçar shqiptar me banim në Milanese.

Makina kishte xhama të errët dhe lënda narkotike ishte mbuluar me copë. Rezultoi se makina ishte e marrë me qera. Të dy u arrestuan në territorin e Francavilla al Mare në dalje të Pescara Sud dhe Pescara Ovest. Sipas një vlerësimi paraprak, droga e konfiskuar vlente 500-700 mijë euro. Automjeti u konfiskua dhe supozohet se droga mund të kishte arritur me gomone, nisur nga fakti që pakot ishin lagur me ujë deti.

Të dy të arrestuarit u dërguan në burgun e Chieti. Vajza i tha policëve se ishte e huaj dhe se nuk kishte dijeni se në makinë kishte drogë. Kurse shqiptari 37-vjeçar në fakt, nuk foli.

Ndërkohë, policia greke ka goditur një rast të trafikut të drogës në Janinë dhe ka arrestuar një shqiptar. Mësohet se trafikanti është një 22-vjeçar, i cili po transportonte me makinë 142.5 kilogramë kanabis sativa. Autoritetet greke kishin marrë informacion për këtë rast trafiku. Gjatë kontrollit në makinën e shqiptarit u gjetën 6 qese me kanabis. U sekuestruan gjithashtu edhe 100 Euro dhe dy celularë që i përkisnin 20-vjeçarit. I riu akuzohet për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike.