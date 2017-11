Shefi i Komisariatit Shkodër, korrupsion dhe gjobvënie deri në 2000 euro

Shefi i Komisariatit të Policisë së Shkodrës vendos gjoba nga 1500 deri në 2000 euro për çdo qytetar që bën ndërtim pa leje për të mos e shembur atë. Denoncimi është bërë nga një oficer policie në Komisariatin e Shkodrës, i cili i është drejtuar me një mesazh ish-Kryeministrit Berisha. Oficeri shkruan se, shefi i Komisariatit Hamdi Shullani bashkëpunon me drejtorin e INUK në Shkodër, i cili është vëllai i Arben Ndokës për vendosjen e gjobave.

“Korrupsion dhe gjobvënie nga shefi i Komisariatit të Shkodrës, INUK dhe çunat e krimit, vartësit e tij! Lexoni mesazhin e oficerit dixhital!”, shkruan Berisha.

“Mirdita doktor. Të lutem më mbaj emrin anonim. Unë që po të shkruaj jam një oficer policie në Drejtorinë e Qarkut Shkodër. Dua të denoncoj një korrupsion që ka përfshirë Komisariatin e Policisë Shkodër me në krye shefin e Komisariatit, Hamdi Shullanin si dhe shoferin e tij sekser Gjergj Gjeloshi. Shoferi i tij, Gjergji me urdhër të Hamdiut kanë vendosur taksën e banesave për çdo ndërtim pa leje dhe shtesa që bëhet në Shkodër ka pjesë shefi i Komisariatit.

Shuma që paguajnë çdo shtetas që do të ndërtojë pa leje dhe i pa shqetësuar nga askush varion nga 1500 euro me mik deri 2000 euro pa mik. Këto shuma i merr sekseri i tij që e mban si shofer inspektori Gjergj Gjeloshi. Ka dhe hisen e vet po kështu dhe drejtori i INUK në Shkodër, vëllai i Arben Ndokës, Sandër Ndoka, i cili ka të dy djemtë e vet në kërkim për veprën penale vrasje e mbetur në tentativë e kryer në bashkëpunim.

Nipi i tij, Damiani i kapur para 4 ditësh nga RENEA është i dënuar po ashtu për të njëjtën vepër penale si djemtë e Sandrit. Janë me dhjetëra banesa dhe shtesa, duke u ndërtuar dhe janë ndërtuar kohët e fundit në zonën e Rrethinave, Shkodër. Gjithashtu po të njëjtët persona kanë përqindje tek IFA-t me drunj që ulen nga zonat malore, Dukagjini. Çdo IFE që ulet me drunj dhe pa dokumenta paguan 100 euro tek shoferi i shefit të Komisariatit. Që të jetë i sigurtë në transportin e drunjve dhe i pa prekshëm. Me respekt zoti Sali Berisha”, shkruan oficeri i Policisë.