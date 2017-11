Reagimi i Lippit: Ju rrëfej përplasjet me Tavecchion

I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i Marcelo Lippit, në lidhje me deklaratat e Tavecchios, se Ventura ishte përzgjedhur prej tij. Nga Kina e largët, ku ish tekniku që shpalli Italinë kampione bote në 2006-ën, po punon si menaxher i skuadrave kombëtare të atij shteti, mohoi të ketë qenë ai që zgjodhi Venturën në stolin italian.

“Prej dy ditësh po flitet për mua dhe po më ngarkojnë disa përgjegjësi jo të miat. Dje ishte Malago, ndërsa sot Tavecchio, që gënjyen kur thanë se Venturën e kisha zgjedhur unë. Në procedurën e përzgjedhjes së teknikut të ri, unë realizova takime me Montellën, Venturën dhe Gasperinin. Më pas, shkova në zyrën e Tavecchios dhe i shpjegova përparësitë e të 3-ve, sipas pikëpamjes time, ndërsa i theksova se vendimi final i takonte atij. Në përfundim të fjalës time, Tavecchio më tha se do zgjedhë Venturën, sepse ka me shumë eksperiencë dhe i duket më i përshtatshëm”, tregoi Lippi.

Ish-tekniku i Italisë kampione bote, tregoi edhe një përplasje tjetër që pati me ish-presidentin e Federatës Italiane të Futbollit, Carlos Tavecchion.

“Unë kisha një parakontratë me Tavecchion, që të punoja si menaxher i ekipit kombëtar, ndërsa 1 vit më herët, vetë Tavecchio kishte përfshirë një rregullore ku thuhej se nuk mund të punonte në role drejtuese pranë kombëtares, asnjë person që kishte lidhje familjare me menaxherët e futbollit. Djali im është i njohur prej kohësh si menaxher futbollistësh e trajnerësh dhe Tavecchio e dinte mirë këtë fakt, ashtu si edhe rregulloren e miratuar vetë, ndaj nuk kishte pse të sillej ashtu me mua”, u shpreh Marcelo Lippi.