Rama nuk e mohon lidhjen e Olsit me kokainën e Xibrakës

Ish-Kryeministri Berisha i është drejtuar direkt dje në Parlament kreut të qeverisë, duke e pyetur për lidhjet e vëllait të tij, Olsi Rama me grupin e kokainës të laboratorit të Xibrakës, i cili është hetuar nga prokurorët gjermanë. “Jep llogari këtu se, çfarë donte vëllai yt pesë herë i dokumentuar, duke lëvizur me makinën e kokainës të grupit të trafikantëve të Xibrakës”, i është drejtuar Berisha-Ramës.

Berisha e ka denoncuar në disa seanca radhazi kryeministrin për transport droge jashtë shtetit me makinën e bandës së kokainës së Xibrakës, por Rama në asnjë rast nuk i ka mohuar akuzat. Edhe dje, Rama hezitoi t’i përgjigjej pyetjes së Berishës për lidhjet e vëllait të tij me grupin e kokainës. Në të gjitha rastet Rama ka heshtur, por në asnjë rast, ai nuk i ka mohuar lidhjet e vëllait të tij me grupin e trafikantëve të kokainës dhe vazhdon të heshtë për këtë skandal.

Berisha disa herë ka deklaruar në Parlament, se Olsi Rama ka lëvizur me makinën e Gentian Gjonajt, i arrestuar para tre vjetësh si kreu i klanit të kokainës që prodhohej në laboratorin e Xibrakës në Elbasan. Kjo makinë me të cilën lëvizte jashtë shtetit vëllai i kryeministrit ishte e përshtatur për transportin e kokainës.

Ish-Kryeministri Berisha ka deklaruar se, Olsi Rama ka udhëtuar jashtë vendit, duke paraqitur në Kuvend edhe dokumentin e TIMS. “Sipas regjistrimeve në TIMS, Olsi Rama ka udhëtuar jashtë vendit më dt. 13 korrik 2014 dhe herë të tjera me automjetin e krimit të përshtatur, sipas Prokurorisë, nga klani i drogës për fshehjen e kokainës. Me këtë automjet me targa AA 653 DM kanë udhëtuar shpesh herë edhe kreu lokal i klanit të Xibrakës, Gentian Gjonaj, Ermal Hoxha, Genci Xhixha!”, deklaroi Berisha para pak kohësh në Parlament. Sipas Berishës, kjo makinë është gjetur nga Prokuroria e shtetit si një makinë e përshtatur me vende të fshehura për transportin e kokainës.

5 udhëtimet e Olsi Ramës me makinën me drogë

Ish-kryeministri Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se zotëron fakte që vëllai i tij ka kaluar kufirin me makinë me drogë, në mbështetje të grupit të arrestuar dhe të dënuar të kokainës, të njohur si “Xibraka”.

Në seancën parlamentare të 13 tetorit ish-Kryeministri Berisha publikoi datat, ku Olsi Rama kishte kaluar me makinën e trafikantëve me drogë jashtë shtetit. “Ftoj shqiptarët le të gjykojmë bashkërisht lidhjet e tij me krimin dhe korrupsionin. Sapo erdhi në pushtet dhurata e parë që iu bë Shqipërisë ishte uzina e kokainës në Elbasan. Mund të më thoni ju mua, po ai ishte kryeministër, por i vëllai i tij që quhet Olsi Kristaq Rama është gjetur në sistmin tims të kalojë kufirin me makinën e përshtatur për transportin e kokainës nga trafikantët Ilir Hoxha, Gentjan Gjonaj dhe Genci Xhixha, u shpreh Berisha në Kuvend. Olsi Rama ka kaluar kufirin me makinën me targa e AA 653 DN më datën 6.6.2014; 8.6.2014; 11.7.2014; 13.7.2014, dhe 8.8.2014. Me këtë makinë ka kaluar kufirin për transport droge. Unë i them këtij zotërisë, a është kjo një akuzë konkrete? Dil dhe jep shpjegime. Pse yt vëlla në makinën e kokainës? Yt vëlla ka ardhur me një bandë nga Bostoni që merrej me trafik droge, por kjo ishte një akuzë do thotë një socialist. Unë e kisha në burime të sigurta. Është yt vëlla Olsi Rama? Çfarë do ai me makinën e drogës. Ai ishte një nga kryesorët e Xibrakës. Po do thuash siç thotë Xhafa: Ç’më duhet mua ç’bën im vëlla?”, deklaroi Berisha.

Udhëtimi i vëllait të kryeministrit Rama me makinën e bandës së kokainës është bërë pak muaj, pasi ishte ndërtuar laboratori i prodhimit të kokainës në Xibrakë të Elbasanit. Ky laborator u zbulua nga Prokuroria e Krimeve të Rënda më 14 janar të vitit 2015, pas hetimeve disa mujore të kryera nga Interpol dhe Europol. Më 2 shkurt të këtij viti, ish-Kryeministri Berisha paraqiti në Parlament me data dhe me fotografi daljet jashtë vendit të Olsi Ramës me makinën e kreut të grupit të kokainës.

“Ka një komunikim konstant me këtë bandë nga vetë kryeministri. Kreu i qeverisë është dhe kreu i banditokracisë, është kryebanditi, sepse kësaj radhe, jo unë, por një ministër për hir të së vërtetës i përgjegjshëm e akuzon se falsifikon mbledhjet e qeverisë. E akuzon se ka mbledhur qeverinë, duke i patur shumicën e ministrave jashtë shtetit. Vetëm një bandit mund t’i lejojë vetes të thyejë Kushtetutën, që përcakton se si funksionon qeveria, të thyejë ligjin organik të Këshillit të Ministrave”, deklaroi ish-Kryeministri Berisha në Parlament.

Vëllai i kryeministrit, garant i bandës së kokainës

Vëllai i kryeministrit ishte garant i bandës së kokainës në laboratorin e Xibrakës që të vijonte veprimtarinë kriminale pa patur asnjë problem nga autoritetet shqiptare. Lëvizja e tij me makinën e kreut të bandës së këtij trafiku, Gentian Gjonaj bëhej për t’i hapur rrugën kreut të bandës që të trafikonte lirisht drogën e prodhuar në Xibrakë drejt vendeve të Bashkimit Europian, ku sipas Interpolit, gjatë kohës së veprimtarisë prodhuese në këtë laborator është trafikuar jashtë shtetit një sasi e madhe kokaine. Policët jo vetëm që nuk guxonin ta ndalonin makinën e vëllait të kryeministrit, Olsi Rama, por e nderonin atë sa herë kalonte nga Elbasani drejt Tiranës dhe anasjelltas. Po ashtu, kjo makinë lëvizte lirshëm edhe kur drejtohej nga kreu i bandës, Gentian Gjonaj, pasi dihej se me këtë makinë lëvizte vëllai i kryeministrit.

Laboratori i kokainës në Xibrakë është ngritur me bekimin e vëllait të kryeministrit prej nga ai përfitonte shuma kolosale parash dhe për pasojë, ai nuk prekej nga autoritetet shqiptare. Në Elbasan e dinin të gjithë se kapanoni i ushtrisë në Xibrakë ishte kthyer në laborator droge. Madje ky laborator ruhej nga Policia e Elbasanit dhe nëse nuk do të kishte hetuar Interpoli dhe Prokuroria e Krimeve të Rënda, ai do të vijonte të funksionte edhe sot.

Si u zbulua nga Interpol laboratori i kokainës në Xibrakë

Laboratori gjigant i përpunimit dhe prodhimit të kokainës në fshatin Xibrakë të Elbasanit, u zbulua më 14 janar të vitit 2015, falë hetimeve të kryera prej disa muajsh nga Interpol dhe Europol. Gjatë operacionit të drejtuar nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, u sekuestruan 100 kg kokainë e pastër si dhe 4 tonë përzierës kokaine si dhe përfunduan në pranga 13 persona, 11 shqiptarë dhe dy kolumbianë që ndodheshin në laborator në momentin e aksionit.

Gjatë operacionit u arrestuan shtetasit Ermal Hoxha, nipi i diktatorit Hoxha, Saimir Batku, banues në Tiranë, Gentian Gjonaj, banues në Elbasan, Arjan Dalipi, banues në Elbasan, Ilir Hyseni, Klement Dalipi, banues në Elbasan dhe shtetasit kolumbianë Cesar Avila dhe Walser Moreno. Operacioni antidrogë u inicua nga shërbimet e posaçme të huaja si Interpol dhe Europol, pasi një shqiptar i arrestuar disa muaj më parë në Gjermani, pranoi të bashkëpunojë me drejtësinë e këtij shteti. Ai ka treguar të dhëna për personat e përfshirë në prodhimin e lëndëve narkotike, të cilët më pas janë vënë në përgjim dhe janë kapur në flagrancë, ndërsa përpunonin drogën.

Laboratori i vendosur brenda një ish-reparti ushtarak të braktisur në fshatin Xibrakë të rrethit të shërbente për prodhimin e përpunimin e kokainës. Gjatë hetimeve u zbulua se kjo bandë kishte transportuar një sasi të konsiderueshme kokaine drejt vendeve të Bashkimit Europian.

Kush ishte garanti i 22 milionë eurove investim?

Hetimet e Interpolit dhe Prokurorisë së Krimeve të Rënda zbuluan se, investimi i bërë nga karteli i drogës për të ngritur aktivitetin në Shqipëri përmes transportit të vajit të palmës kapte shifrën e 22 milionë eurove. Në këtë shifër futet edhe blerja e drogës, si lëndë e parë nga Kolumbia për të mbërritur në Shqipëri për përpunim dhe eksportim drejt vendeve të Bashkimit Europian. Të bësh një investim të tillë, natyrisht që kërkon edhe garanci të mëdha nga qeveria.

Trafikantët e ishin bërë përzgjedhjen e Shqipërisë me kujdes, duke studiuar nga afër të gjithë infrastrukturën e aktivitetit të tyre. Është mëse e qartë, se askush nuk mund të hidhte 22 milionë euro kot pa pasur një siguri nga autoritetet e qeverisë.

Laboratori i kokainës në Xibrakë të Elbasanit, sipas hetimeve të Interpolit dhe Europolit e kishte nisur aktivitetin që në janar të vitit 2014, pak muaj, pasi kishte ardhur në pushtet “Rilindja”. Nëse nuk do të ishin kryer hetimet nga Interpol, ky laborator do të vazhdonte ende të prodhonte kokainë, pasi kishte mbështetje nga qeveria dhe mbrohej nga policia.

Goditja e kartelit të kokainës u bë nga Interpoli dhe Europoli dhe nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Nxitjet e para për këtë hetim kanë ardhur nga Gjermania. Falë shkëmbimit të informacionit të Prokurorisë së Krimeve të Rënda me shërbimet gjermane, disa persona të përfshirë në këtë rrjet u identifikuan dhe u mbajtën nën vëzhgim nga Prokuroria. Kështu nisi operacioni i koduar “Xibraku”, ku rolin e dorës së parë e ka luajtur Prokuroria shqiptare e Krimeve të Rënda.