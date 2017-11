Qindra kg drogë shqiptare dhe një viktimë nxirren nga deti në Pulia

Alba Kepi

Brenda pak ditësh në brigjet e provincës së Leçes në rajonin e Puglias janë gjetur qindra kilogramë marijuanë e trafikuar nga Shqipëria. Tipi i njëjtë i konfeksionimit të thasëve të marijuanës sjell dyshimin se bëhet fjalë për të njëjtën ngarkesë droge e braktisur apo e humbur nga trafikantët gjatë transportit nga Shqipëria drejt Italisë për shkak të motit të keq dhe detit të trazuar në nivel 4-5 ballë. Po në të njëjtin territor është identifikuar gjatë orëve të fundit dhe trupi i pa jetë i një personi.

Moti i keq ka vështirësuar operacionin e rekuperimit të viktimës, i cili gjendet në një zonë shkëmbore të bregdetit të Puglias e nën monitorimin e vazhdueshëm të rojes bregdetare. Asnjë person nuk rezulton i humbur në këtë territor e mediat lokale hedhin dyshimin e lidhjes së mundshme mes trupit të pa jetë në det e thasëve me marijuanë të gjetura në bregdetin e territorit përreth.

Më datën 22 tetor në brigjet e Puglias në Komunën San Foka u gjetën nga Financa Italiane 17 thasë me marijuanë në vlerë përfitimi shitje prej 300 mijë euro.

Më 29 tetor në Komunën Cesine të Puglias vetëm pak kilometra larg San Foka u gjetën rreth 40 kg të tjera marijuanë me të njëjtën mënyrë konfeksionimi si ai i rekuperuar pak ditë më parë.

Më datë 4 nëntor po në bregdetin e oazit natyror të Cesines, por në territorin e Komunës së San Kataldos u gjetën 48 kg marijuanë të tjera të konfeksionuara në dy thasë të mëdhenj. Ndërsa mëngjesin e sotëm rreth 100 kg marijuanë janë gjetur në brigjet e Komunës Porto Badisco në provincën e Leçes. Kjo sasi marijuanë e nxjerrë nga deti gjatë ditëve të fundit në brigjet e Leçes bëhet më e mistershme pas zbulimit të një personi të mbytur në det.

Një ditë më parë, banorët e Komunës Kastro në provincën e Leçes kanë informuar rojen bregdetare mbi trupin e pa jetë të një personi që lundronte në afërsi të brigjeve shkëmbore të qytezës së tyre.

Deti mjaft i trazuar e ka bërë të pamundur tentativat e para për rekuperimin e trupit, i cili është i seksit mashkull me lëkurë të bardhë. Ngjarja bëhet misterioze, pasi në të gjithë provincën e Leçes deri më tani nuk ka denoncim për persona të humbur gjatë ditëve të fundit.

Mediat lokale hedhin dyshimin e lidhjes mes trupit të pajetë në mes të detit e thasëve me marijuanë të mbërritura në bregdet. Mos ndoshta është një gomone apo një skaf i mbytur përgjatë rrugës së trafikimit të marijuanës nga Shqipëria drejt Italisë?

Kjo hipotezë e mundshme nuk është diçka e re në këtë territor. Kronika e viteve të shkuara kujton se në dhjetor të 2013 në Komunën Torre Veneri u gjet trupi i pajetë i një të riu shqiptar që rezultonte i humbur prej javësh. Ndërkohë mbi trupin e viktimës po heton policia lokale e rajonit të Puglias në bashkëpunim me Policinë Financiare.