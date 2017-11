Pse Hahn largoi Vlahutin nga takimi me Bashën

Komisioneri për Zgjerimin, Johanes Hahn nuk e kishte parashikuar që takimi me Lulzim Bashën do të zgjaste më shumë se dy orë në zyrën e Kryetarit të Partisë Demokratike. Mendohej se takimi do të ishte një takim diplomatik rutinë, me rastin e vizitës së tij në Shqipëri. Por në një moment të takimit, Hahn i ka kërkuar Bashës që biseda të vazhdojë vetëm për vetëm. Në këtë moment delegacioni që e shoqëronte është larguar dhe Hahn ka vazhduar takimin me Bashën për të qëndruar për rreth 2 orë me këtë të fundit. Në vizitën në selinë e PD-së, Hahn shoqërohej nga Romana Vllahutin, shefja e delegeacionit të BE-së në vendin tonë. Ajo u largua shumë më herët nga selia e PD-së, sesa Hahn thanë burime pranë PD-së.

Një takim kokë më kokë, Lulzim Basha e pati disa ditë më parë me Ministrin e Brendshëm italian, Marko Miniti, që erdhi në Tiranë pas arrestimit të bandës së Habilajve. Mesazhi i Marko Minitit ishte një nxitje e policisë për të arrestuar të paprekshmit. Ajo që mund të thuhet është se Basha po shikohet gjithnjë dhe më shumë si partneri kryesor në Shqipëri i Uashingtonit dhe Brukselit dhe se zgjidhja e krizës politike po afron gjithnjë dhe më shumë partnerët me Bashën. Kërkesa e Hahn për të biseduar kokë më kokë me Bashën pa praninë e Ambasadores është një shenjë që flet jo vetëm për raportin e ri të Brukselit me kreun e opozitës, por edhe për raportet e ndryshuara me Ramën.