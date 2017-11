Paketa 1 miliard euro e rrit borxhin me 7%

Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku shprehet se paketa e re fiskale nuk ofron asnjë stimul real për asnjë nga sektorët prioritarë. Ndërkohë që thekson se, buxheti vendos rreziqe të larta fiskale për borxhin publik, sepse nuk regjistron në borxh kontratat e paketës 1 miliard, që do ta rrisin borxhin publik me 7%. Montanelli thotë: “E majta i do shumë të varfërit, sa herë që ajo vjen në pushtet i rrit në numër. E në fakt, kjo ka qenë filozofia e qeverisë në këto katër vite e vazhdon të jetë. Paketa e re fiskale nuk ofron asnjë stimul real për asnjë nga sektorët prioritarë”.

– Paketa e turizmit ofron lehtësira për një grup biznesesh që zgjedh kryeministri. Partia Demokratike do të votojë çdo paketë që mbështet biznesin e turizmit në përgjithësi dhe garanton barazinë para ligjit.

– Rritja e taksës së pronës rëndon kryesisht mbi bizneset e vogla dhe shtresat në nevojë, duke e trefishuar pagesën mujore.

– Vendosja e TVSH 20% për bizneset e vogla do të sjellë rritje çmimi, rënie të fitimeve, e ulje të stafit të bizneseve.

– Buxheti vendos rreziqe të larta fiskale për borxhin publik, sepse nuk regjistron në borxh kontratat e paketës 1 miliard, që do ta rrisin borxhin publik me 7%.

– Buxheti ul ndjeshëm shpenzimet për shtresat sociale, nuk ka rritje pagash, nuk ka rritje pensionesh, nuk ka rritje të fondit për ndihmën ekonomike!

– Fondi për të përndjekurit është vetëm 20 milionë USD. Me këtë ritëm duhen 20 vite për t’i paguar!”, shprehet Tabaku. Edhe më parë, deputetja e Partisë Demokratike, Tabaku është shprehur se vitin e ardhshëm buxheti ka rezervuar 1 mld lekë shtesë në paga, që është 4.5 mld lekë më pak se viti sivjetshëm elektoral, ndërkohë vitin e ardhshëm, qeveria ka parashikuar 1.86 mld lekë rritje fondesh pensioni nga 2.5 mld lekë në vitin aktual, ku sipas saj nuk llogarit dështimin e skemës së pensionit në fshat. Sa i takon ndihmës ekonomike, Tabaku shprehet se qeveria nuk ka “asnjë lek” shtesë për ndihmën ekonomike, ndonëse sipas saj, shqiptarët taksa progresive i ka bërë gjithnjë e më të varfër. “1. Fakti është se për vitin e ardhshëm, buxheti ka rezervuar 1 mld lekë shtesë në paga, që është 4.5 mld lekë më pak se viti sivjetshëm elektoral. 2. Fakti është se për vitin e ardhshëm, qeveria ka parashikuar 1.8 mld lekë rritje fondesh pensioni nga 2.5 mld lekë në vitin aktual. Pa llogaritur dështimin e skemës së pensionit në fshat. 3. Fakti është se, qeveria nuk ka asnjë lek shtesë për ndihmën ekonomike, megjithëse shqiptarët taksa progresive i ka bërë gjithnjë e më të varfër. Kjo është e vërteta e buxhetit 2018, që nxjerr zbuluar propagandën e qeverisë. Ose kanë në plan të përgjysmojnë numrin e përfituesve ose kanë në plan të zbrazin Shqipërinë!”, shkruan Tabaku në rrjetin social FB.