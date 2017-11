Nis zhdukja e provave të trafikut të drogës në Ministrinë e Mbrojtjes

Ish-kryeministri Sali Berisha publikoi mesazhin e oficerit dixhital, ku ky i fundit shkruan se drejtorët e Kodhelit po fshijnë informacionet për radarët.

MESAZHI I BERISHËS

‘Ndrikull Kodheli me narko-ushtaraket e vet po fshine gjurmet e krimit!

Lexoni mesazhin e oficerit dixhital. sb

“Doktor Berisha ju uroj shendet. ne ministrine e mbrojtjes drejtoret e Mimi Kodhelit qe kan mare peng dikasterin dhe nuk perfillin as ministren e re per te cilen shprehen jo ne sy se “kjo nuk di” po fshijnë gjithe korespondencen qe lidhet me infornacionin e ardhur per radaret. Dhe ne sherbimin informativ te ushtrise po ndodh e njejta gje. Duan tia lene fajin drejtorit te qnod gjeneral Dushku. Prokuroria duhet te filloje hetimet menjehere duke nisur nga bllokimi i celulareve pasi ne ministrine e chatit dokumenta foto informacione deri te biseda intime qe sherbejn per promovim kalojn ne ëhatsapp viber etj. Ket lloj trendi e futi Mrika.”