Në Serbi lihen të lirë autorët e djegies së ambasadës amerikane

Një gjykatë në Serbi i dënoi katër veta me kusht dhe la të lirë tre të tjerë, që akuzoheshin se i kishin vënë zjarrin ambasadës amerikane në Beograd, pak ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.

Tre nga të akuzuarit, Dejan Vuçkoviç, Dragan Marinkov dhe Marko Novitoviç, u dënuan me nga gjashtë muaj heqje lirie më kusht për dy vjet, ndërsa Milan Tomash, u dënua me pesë muaj heqje lirie.

Aktgjykimi i sotëm pasoi rikthimin e çështjes në rigjykim, pasi që në shtator të vitit 2015, shtatë veta qenë dënuar me nga 5 deri në dhjetë muaj heqje lirie. Në nëntor të vitit 2016, Gjykata e Apelit në Beograd vendosi rigjykimin.

Një person kishte humbur jetën, kur ambasada amerikane dhe disa ambasada të tjera perëndimore u sulmuan nga grupe protestuesish që hodhën gurë e mjete të tjera të forta dhe i vunë zjarrin ambasadës amerikane në shenjë kundërshtimi ndaj mbështetjes perëndimore ndaj pavarësisë së Kosovës, që u shpall më 17 shkurt të vitit 2008.

Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës, por është përfshirë në një proces bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve në shkëmbim të afrimit me strukturat e Bashkimit Evropian.

Ende nuk ka pasur ndonjë reagim ndaj vendimit të sotëm të gjykatës serbe, por diplomatët amerikanë kanë kërkuar vazhdimisht nga Beogradi që të vërë para drejtësisë përgjegjësit për sulmin mbi ambasadën amerikane.

Ambasada amerikane në Beograd: Vendim vështirë i kuptueshëm”

Ambasada amerikane në Beograd, tha se është “vështirë e kuptueshme se janë dashur nëntë vjet për të arritur tek një aktgjykim në një rast që lidhet me dëme prej gati gjysmë milioni dollarësh dhe me vdekjen e një njeriu dhe që përfundimi është se asnjëri nga shtatë të akuzuarit, katër prej të cilëve në prani të përfaqësuesve ligjor pranuan se kanë marrë pjesë në veprimet serioze, nuk mori dënim me burg”.

Në një komunikatë dërguar mediave në Serbi, ambasada thekson se sipas së drejtës ndërkombëtare, vendi mikpritës është përgjegjës për mbrojtjen e përfaqësive diplomatike, ndërsa policia serbe në vitin 2008 ishte tërhequr nga vendqëndrimet e zakonshme në afërsi të ambasadës amerikane, vetëm pak çaste para sulmit.

