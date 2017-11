Maskat terror në Lezhë dhe Tiranë

Një grabitje me armë ka ndodhur ditën e djeshme në Lezhë. Një person i armatosur dhe me maskë ka marrë xhiron e një supermarketi në rrugën “Shtraus” në këtë qytet, pasi ka kërcënuar me armë punonjësit. Pasi ka marrë paratë e xhiros ditore, rreth 300 mijë lekë, ai është larguar me shpejtësi. Menjëherë në vendngjarje ka mbërritur policia, dhe ka nisur hetimet për ngjarjen.

Policia ende nuk ka arritur të identifikojë autorin e grabitjes. Autori i grabitjes është një person rreth të 20-ve, dhe dyshohet se kishte dijeni për xhiron ditore të supermarketit.

Një tjetër grabitje me dhunë ka ndodhur pasditen e djeshme në Tiranë ku një person ka hyrë në një lokal dhe i ka marrë xhiron ditore një kamerieri. Bëhet e ditur se, personi ende i paidentifikuar, ka ushtruar dhunë mbi kameririn dhe grabitur xhiron ditore të një lokali në Sheshin “Wilson”. I riu i veshur me një xhup të zi dhe një kapelë në kokë, sapo ka hyrë në lokal, ka goditur kamerierin dhe i ka marrë lekët e xhiros ditore, por ende nuk dihet shuma e parave që janë grabitur. Policia bëri të ditur në një njoftim për shtyp se, te Sheshi “Willson”, brenda një lokalit 1 person, me xhup të zi i ka marrë me dhunë xhiron ditore, kamarierit N.S, vjeç 27 dhe është larguar. Punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit.