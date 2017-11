Maskat grabisin pasagjerët dhe i vënë flakën furgonit

Një furgon me pasagjerë është grabitur mesditën e djeshme nga persona të armatosur dhe me maska. Ngjarja ka ndodhur në zonën e Dukagjinit, ndërsa mësohet se policia nuk ka shkuar në vendin e ngjarjes për shkak të largësisë. Bëhet e ditur se personat e maskuar i kanë zënë pritë furgonit nën kërcënimin e armëve ata kanë marrë paratë dhe sendet me vlerë pasagjerëve. Nga raportimet e para thuhet e nuk ka persona të lënduar. Policia e Shkodrës bëri të ditur se pas grabitjes së furgonit, i është vënë flaka.

Një ditë më parë një person i armatosur dhe me maskë ka marrë xhiron e një supermarketi në rrugën “Shtraus” në qytetin e Lezhës, pasi ka kërcënuar me armë punonjësit. Pasi ka marrë paratë e xhiros ditore, rreth 300 mijë lekë, ai është larguar me shpejtësi. Menjëherë në vendngjarje ka mbërritur policia, dhe ka nisur hetimet për ngjarjen. Policia ende nuk ka arritur të identifikojë autorin e grabitjes. Një tjetër grabitje me dhunë ka ndodhur pasditen e të mërkurës në Tiranë, ku një person ka hyrë në një lokal dhe i ka marrë xhiron ditore një kamerieri.