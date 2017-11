Krimi dhe droga, Shqipëria në emergjencë kombëtare

Albana VOKSHI

Të shkuara z. Beqa.

Suksese Spitalit Privat që të bëri si kokrra e mollës. Këtë fat s’e kanë të gjithë. Shumica e qytetarëve falë teje dergjen spitaleve publike me infrastrukturë të rrënuar, pa barna, kura, pajisje. Spitale që na i lë trashëgim nga puna jote e palodhur …por në avullimin e fondeve drejt koncesioneve që sajove ti.

Ishalla nuk të del ndonjë patentë, sepse ty as mjeti lundrimit 100 ton nuk do të të mjaftonte.

Të nderuar kolegë,

Prapë kryeministri akuzoi mediat sot për cenim të të drejtave të politikanëve, për cënim të imazhit të zyrtarëve. E bëri këtë me guxim dhe pa asnjë ndrojë para Komisionerit Hahn dhe të gjithë ekspertëve të Brukselit që kanë zbritur sot në Tiranë për një konferencë për çështjet e lirisë dhe zhvillimit të një medie të pavarur.

Zoti Rama nuk ta kanë fajin gazetarët pse transmetojnë zbardhjet e dosjeve të shërbimeve italiane apo atyre ndërkombëtare që nxjerrin zbuluar ministrat apo njerëzit e t’u të përfshirë në trafiqe.

Nuk e kanë fajin mediat pse publikojnë skandalet që kanë pushtuar këtë qeveri.

Mediat nuk mund t’i konsiderosh armiq të popullit apo aq më tepër armiq të demokracisë, sepse janë pikërisht ata që e mbrojnë sistemin dhe të drejtat e publikut. Mos ishin mediat sistemi yt do konsiderohej diktatura më e egër në Europën e shekullit 21.

E për ironi e për turpin tuaj, në kohën që po zhvillohej konferenca për lirinë e fjalës, lirinë e mediave, këtu në Parlament, Kryetari na heq fjalën edhe për procedurë. Që në fjalën e dytë, me një inteligjencë jashtëtokësore, Kryetari e kuptoi për çfarë unë do flisja. Z. Kryetar, më keni impresionuar.

Arbëri nga Italia, që kishte ndjekur seancën më shkruan: “U ndjeva keq kur ju mohua e drejta e fjalës. Nëse ju mohohet juve si deputetë, po në popullit ç’mund të na bëhet??”

Është e turpshme, është e patorlerueshme!! Turp për këtë mazhorancë, turp për këtë qeverisje, turp për këtë Kuvend për mënyrën se si po drejtohen!!!

Ju Zoti Kryetar i Kuvendit, nuk mund të keni dy standarde, njërën të veçantë për KM e tjetrën për deputetët e opozitës. Pozicioni juan nuk ju jep tagrin të gjykoni aq më pak të paragjykoni për kontentin e fjalës së deputetit. Është e patoletueshme, e pakonceptueshme të lini mikrofonin hapur kur KM flet dhjetëra minuta me fjalorin më banal të mundshëm e t’u mohoni të drejtën e fjalës edhe për procedurë deputetëve të opozitës. E ka bërë Kuvendin për pullë të kuqe, nuk i lëmë dot fëmijët para TV për shkak të fjalorit banal të KM.

Por ju siguroj z. Kryeministër, z. Kryetar, që nuk do heshtim para krimit që ka kapur shtetin, para narkotrafikut të mbështetur nga Qeveria. Nuk do heshtim para këtij krimi shtetëror që po shkatërron gjithçka të mirë që ka ky vend.

Të nderuar kolegë,

Sot po diskutojmë për një projekt investimi të rrugës së lumit të Vlorës. Sigurisht që një investim është një ngjarje shumë e rëndësishmë për të gjithë Qarkun. Sigurisht që opozita s’mundet veç të falenderojë Fondin e Kuvajtit dhe Fondin Saudit për këtë financim që s’u bë kurrë nga Qeveria. Por, në të njëjtën kohë ngre shqetësimin për monitorimin e implementimin e këtij projekti të rëndësishëm. Duhet monitorim i vazhdueshëm që fondet të mos tjetërsohen e që projekti të implementohet ashtu siç është parashikuar e planifikuar dhe projektuar.

Pse e ngrej këtë shqetësim???

Në 4 vite nuk është ndërtuar asnjë centimetër rrugë.

Në 4 vite asnjë shkollë e re!!

4 vite asnjë spital i ri apo qendër shëndetësore

4 vjet asnjë ujësjellës.

4 vjet – Rama deputet i Vlorës dhe Kryeministër një gjë e bëri, jeshiloi Shqipërinë e kanabizoi vendin, e ky është “suksesi” më i madh i tij që as miqtë më të ngushtë, të brendshëm apo jo, s’po munden ta mbrojnë dot më.

4 vjet abuzim marramendës me fondet e buxhetit që avullonin xhepave të klientelës sponsorizuese përmes formulës së famshme PPP.

Kredia 30 milionë dollarë, e miratuar nga Fondi Saudit për Zhvillim për financimin e rrugës nga By Pass-i i Vlorës deri në Superstradën Levan Tepelenë është një inkurajim për investimet në infrastrukturë, nxitje për punësim, zhvillim…

Tani që zëri i buxhetit të drogës një prej klaneve më të fuqishme pikërisht në Qarkun Vlorë, është dekonsipruar, do kërkojnë të gjejnë burime të tjera për të blerë gjykimin e tyre dhe jetën jashtë qelisë….

E ky projekt duhet t’i shërbejë ekoturizmit e jo ekokanabisit.

E meqë flasim për ekoturizmim, turizmin e kulturën, është për të ardhur keq që Rama i zgjati duart deri në Butrint…? Veç korrupsionit ka edhe një arsye me mesazh…

Butrinti njihet si një mikrokozmos i historisë së Mesdheut që prezanton ngritjet dhe uljet e perandorive të mëdha që kanë mbizotruar në rajon. Ky perandori ynë po kërkon të ndërtojë me korrupsion fortesën e tij, por që në fund këtu do jemi, do të përfundojë në fortesë kartoni…nga ajo që vihet te thembrat e këpucëve…!

Ministrja, si Kryetare e Bordit për Menaxhimin e Butrintit si pronë e Trashëgimnisë Botërore është urdhëruar të bllokojë gazetarët, t’i censurojë ata, që të mos investigojnë se pse po shkatërrohet Butrinti….Po dezinformon UNESCO-n…për të fshehur një nga skandalet më të mëdha të kësaj Qeverie. Shkatërrimin e vlerave të trashëgimisë kulturore kombëtare dhe botërore.

Zona arkeologjike prehistorike në Butrint, afro 20 km nga Saranda, pjesë e Qarkut të Vlorës deputetit Kryeministër vizitohet nga afro 200 mijë turistë në vit. Të ardhurat afro 1 milion dollarë… Po edhe aty i zgjat duart pashai kryeministër…I zgjat sepse, mendon se është Zot i këtij vendi…

Me keqardhje konstatoj që sot mazhoranca u mundua të shuante e të mbulonte skandalin me ndërtimin ne Butrint. Ju sot më hoqët të drejtën e fjalës, sepse që nga ai pozicion po mbroni interesat e mafies!!!

Sot shpresova që ministrja do fliste hapur për llaçin e betonin. (foto)

Sot ministrja duhet të fliste në mënyrë të sinqertë për komunikimin me UNESCO-n.

E meqë ministrja edhe sot devijoi shumë nga e vërteta, për hir të detyrimit të informimit të publikut, dua të ndalem në vetëm një komunikim:

(shkresa dt 9 tetor- përkthimi)

(Intervista e Dr së Trashëgimisë Kulturore)

Me sa duket zotërinj deputetë e keni keqkuptuar votën që keni marrë më 25 qershor me dhunë, krim e drogë.

Kriminalizuat qeverisjen, kriminalizuat administratën, kriminalizuat ekonominë e së fundmi votën. E tani po shkatërroni edhe ato vlera të rëndësishme të trashëgimisë kulturore.

Mos mendoni që do heqim dorë nga e vërteta, nga mbrojtja e këtyre vlerave botërore,

Ky është krim kulturor e duhet ndalur sa më parë. Ndaj ju ftoj të hiqni dorë urgjentisht!!!

Tërhiquni, sa s’është vonë. Bëjini një nder vetes dhe vendit.

z. KM

Sot po flasim për një investim shumë të rëndësishëm për Qarkun Vlorë. Por Vlorën e bukur e të bekuar nga Zoti, e kthyet që qendën e bandave dhe krimit të organizuar. Vutë çdo gjë në funksion të tyre. Në Vlorë nuk sundoi ligji këto vitet e fundit, por sunduan Habilajt e Balilajt. Nuk mendoi kush për kushtet, për fëmijët në shkolla, një pjesë e mirë pa kushtet më minimale infrastrukturore e pa ngrohje edhe tani në prag të dimrit. Edhe ato të rikonstruktuarat rrinë bosh, presin sa ti teket Ramës të shkojë të presë shiritin me brekushe e të bëjë propagandë.

Nuk u mendua asnjë ditë për Vlorën dhe qytetarët e saj… por për tonelatat që dilnin çdo ditë nga Vlora në drejtim të vendeve fqinje. Vlora, për fat të keq, tani përmendet jo për turizmin, ekoturizmin as për trashëgiminë kulturore, por për ekohashashin. Çdo gjë në funksion të ekohashashit: në funksion të mbrojtjes së mbjelljes, kultivimit, përpunimit dhe transportit/eksportit të drogërave. Në një çmenduri, edhe ambulancat u vunë në funksion të transportit të drogës në Vlorë. Nëse një i sëmurë kishte nevojë urgjente për shërbimin e ambulancës, prit një çik se ashtu është një muhabet…se kemi një sasi që duhet të transportojmë, me porosi nga shefi…ai me syze…me makinë zyrtare e me patenta lundrimi nga 20 t deri 100 t.

I kam këshilluar kolegët e mi të PS në Komisionin që unë drejtoj. Një pjesë e mirë e tyre njerëz të nderuar e të ndershëm për atë çka përfaqësojnë e nga vijnë. I kam këshilluar të heqin dorë nga mandatet e tyre të deputetit. Çdo ditë vërtetohet që një pjesë e mirë e këtyre mandateve janë blerë me para droge e para krimi. I kam këshilluar të distancohen sa më parë, para se të jetë vonë!! Të ndahen përfundimisht nga kjo Qeverisje e nga ky Kryeministër e nga kjo Qeveri. Që kur orteku i klaneve të krimit të organizuar e trafikut të bjerë, të mos i zërë edhe ata brenda. Ndahuni nga këta që kanë bllokuar integrimin në BE. Falë tyre sot është rritur numri i deputetëve holandezë që po i kërkon Parlamentit të rikthejë vizat me Shqipërinë…

Një këshillë kam për zonjat deputete, distancohuni nga kjo qeveri e qeverisje e kjo mazhorancë e dhunshme. Mbroni të drejtat e grave, të drejtat e fëmijëve. Mos bëni show të porositur, mos kërkoni platforma, strategji. Aleanca grash kur nuk guxoni në ngrini zërin kur kolegëve tuaja ju shkelen të drejtat kushtetuese edhe në foltoren e Kuvendit.

Të nderuar kolegë,

Këto ditë kemi kaluar orë e orë të gjata dëgjesash për Buxhetin 2018.

Kemi diskutuar me shumë seriozitet, kemi ngritur shqetësime e problematika të shumta, të gjithë deputetët e të gjitha Partive politike. Buxheti është ngjarja më e rëndësishme në një vit parlamentar.

Por, ajo që më ka bërë më shumë përshtypje, e që doja ta ndaja dhe me ju, është dëgjesa me Akademikët e Shkencave. Dëgjuam Akademikët e shquar e të nderuar që erdhën më shumë finsikëri, e me lutje, për një buxhet minimalist. Erdhën me lutje për Kryeministrin për t’i takuar, për t’i dëgjuar. Madje kërkuan edhe ndërmjetësim nga ne…

A e kuptoni ku ndodhemi??? Një KM që në vend që të mbajë në krah e të nderohet më ata që janë elita e vendit, as nuk i pret në takim, e i përçmon, i refuzon!! Po mbase ne e kemi shumë gabim, e kemi gabim kur pretendojmë që Kryeministri të kuptojë ç’është shkenca, të kuptojë ç’është akademia e shkencave, të kuptojë cilat janë përgjegjësitë dhe kompetencat. Është shumë mbase për të kërkuar nga një KM që filozofinë e vetme ka: përça e sundo. Përça breza, që ai të sundojë si mbret i plotfuqishëm.

I përçmoi akademikët– ata heshtën.

I fyeu – nuk reaguan

I ftuam t’i dëgjonim në Komision – erdhën madje pritën orë të tëra, pasi ju dhëmb Akademia, shkenca, e ardhmja e kombit më shumë se Kryeministrit tonë.

Sot unë kërkoj nga Kryeministri të proponcohet për Akademinë e Shkencave, të tërhiqet nga ato që ka thënë, e t’u kërkojë ndjesë akademikëve të nderuar.

Të nderuar kolegë,

Sot në rendin ditës do të diskutojmë për një financim të një projekti të rëndësishëm për Qarkun Vlorë.

Po për cilin financim duhet të flasim sot??? Të flasim për atë në letra??? Apo atë pa letra??? Për financime nga buxhetii i shtetit apo financimet ilegale të “hashashit”? Për financime nga buxheti i taksave tona të cilin e shpërdoruat dhe abuzuat sa mundët??? Apo “financimet nga krimi dhe narkotrafiku” me të cilin keni blerë të gjitha zgjedhjet që kurse hipët në pushtet (të Korçës, lokalet 2015, Dibrës, Ersekës e së fundmi parlamentaret e 25 qershorit, duke shkelur edhe marrëveshjen e famshme të 18 majit).

Të nderuar kolegë,

Jam shumë e shqetësuar presionin që Kryeministri, deputetë të mazhorancës kanë ushtruar këto ditë mbi organet e drejtësisë.

Jam shumë e shqetësuar për presionin që KM ushtron mbi gazetarët e analistët.

Jam e shqetësuar për presionin që po ushtron në radhët e akademikëve, sepse ai i urren të mençurit e të diturit. Dhe kjo është një formë censure. presionet mafioze mbi ta janë tronditësë dhe argument i bazuar për të shtypur butonin e “kodit të kuq” në Demokraci!

Akademikët, artistët, gazetarët në një shoqëri duhet të jenë rojtarët e sistemeve demokratike.

Çdo ditë vihen re përpjekje të sponsorizuara nga mafia që rrezikojnë sistemin demokratik në Shqipëri. Transkriptet e përgjimeve të Antimafias italiane janë sinjale për t’ju thënë hapur shqiptarëve se jeni në rrezik.

Të nderuar qytetarë!

Parlamenti, qeveria dhe të gjitha institucionet, ekonomia, vota janë bërë pis me lekët e drogës dhe krimit. Ko mazhorancë u vërtetua përfundimisht që nuk është legjitime. Në këtë situatë kritike ku ndodhet vendi, askush nuk mund të qëndrojë duarlidhur, të gjithë duhet të reagojmë. Të kërkojmë largimin nga pushteti të përfaqësuesve të krimit dhe mafias e të hapim rrugë për krijimin sa më parë të një qevërie Antimafia.

Duhet të jemi bashkë për ngritjen e një sistemi drejtësie dhe shteti ligjor në vend.

Jam e vetëdijshme që varfëria, pasiguria e punës dhe mungesa e sigurisë publike mbase trembin për reagim. Por të gjithëve bashkë nuk mund të na rezistojnë.

Ju po kërkoni të braktisni Shqipërinë pa bërë revolucionin që ju takon. Është detyrë qytetare të reagojmë për padrejtësitë. Por sot jemi në një emergjencë kombëtare për të shpëtuar Shqipërinë nga mafia, kriminelët, trafikantët. Nuk mund të largohemi nga vendi dhe t’ju lëmë në dorë atyre atdheun tonë, sepse nuk do të mund të kthehemi më kurrë.