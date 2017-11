Korrupsioni, 6 mijë euro për një legalizim banese

Korrupsioni në qeverinë e Ramës është kthyer në sistem. Vetëm për një legalizim banese zyrtarët e Ramës marrin 6 mijë euro. Prokuroria e Tiranës ka urdhëruar arrestimin e drejtorit të ALUIZNI-t Laprakë, dy zyrtarëve publikë dhe të një sekseri, pasi kanë marrë një shumë prej 6 mijë eurosh për legalizimin e një banese në zonën e Laprakës në Tiranë. Në pranga përfunduan shtetasit M. Bezhani, përgjegjës zyre ALUIZNI, Laprakë, Tiranë, B.Belli, punonjëse e ZVRPP (Hipoteka) Tiranë, K.Sala, punonjëse policie (aplikante) si dhe shtetasi S.Musallaj, i cili ka shërbyer në rolin e sekserit.

Nga hetimet e Prokurorisë ka rezultuar se shtetasja M.Sala, kishte aplikuar në vitin 2014 për legalizimin e banesës dhe që prej atëherë nuk kishte marrë asnjë përgjigje për aplikimin. Nga hetimet ka rezultuar se kësaj shtetase i është kërkuar një shumë 6 mijë euro për legalizimin.

“S. Musallaj ka vendosur kontaktet ndërmjet të interesuarës, K.Sala dhe një punonjësve të Hipotekës së Tiranës, B. Belli. Kjo e fundit, pasi ka konsultuar letrat e aplikimit të bëra nga nëna e K.Salës, ka thënë se nuk ishte punë që e mbulonte institucioni i saj (Hipoteka). Gjithsesi, punonjësja e Hipotekës i ka thënë të interesuarës se kishte një mikun e saj te ALUIZNI-i i Tiranës, dega Laprakë, e konkretisht, shtetasin M.Bezhani”, sqaron Prokuroria.

Nga hetimet rezulton se shuma e parave është dorëzuar një ditë më parë (12 nëntor 2017) nga shtetasja K.Sala e bija e shtetases që ka aplikuar për procesin e legalizimit, me profesion punonjëse policie (aplikante).

Prokuroria sqaron se punonjësja e policisë kishte krijuar njohje me shtetasen B.Belli, punonjëse e Hipotekës, me të cilën është takuar pasditen e së dielës bashkë me shtetasin B.Bezhani, drejtues i degës së legalizimit në zonën e Laprakës.

Pas dorëzimit të shumës një ditë më parë, shtetaset Sala kanë marrë sot (13 nëntor) dokumentin e legalizimit.

Këta shtetas ishin vënë nën hetim nga Prokuroria dhe janë arrestuar sot menjëherë pas legalizimit të ndërtesës.

Hetimet e Prokurorisë

“Për t’u interesuar për ecurinë e aplikimit, është interesuar vazhdimisht edhe vajza e aplikueses, shtetasja K. Sala, e cila është efektive në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, në sallën operative. Kjo e fundit është njohur me shtetasen S.Musallaj, e cila i ka siguruar se kishte njohjet e duhura për të mbaruar punën me dokumentet.

Prokuroria e Tiranës ka qenë në ndjekje dinamike të kësaj situate dhe, pasditen e sotme, ka kryer ndalimet e shtetasve K.Sala, punonjës policie (aplikante), B.Belli, punonjëse e ZVRPP (Hipoteka) Tiranë, M. Bezhani, përgjegjës zyre ALUIZNI, Laprakë, Tiranë dhe S. Musallaj.