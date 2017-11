A ka nisur negocimi për një zgjidhje të re politike në 2018?

Enton DOÇI

Ka qenë një vizitë urgjente dhe e paritur ajo e Komisionerit Hahn në Shqipëri. Hahn foli para publikut për lirinë e mediave. Ai organizoi edhe nja takim me gazetarët e preferur të Soros në Shqipëri në lidhje me këtë temë. Momenti i përzgjehur ishte përgatitur me kujdes edhe nga Rama.

Kreu i qeverisë kishte përgatitur terrenin me deklarata e forta kundër gazetarëve. Të gjithë besuan se vërtet Hahn kishte mbërritur për një temë si ajo e meiave që në fakt ëhstë krejt e parëndësihme politikisht për Bashkimin Europian. Nëse vërtet do të kishte një sensibilizm kaq të madh të madh për lirinë e mediave atëhere, Hahn do të kishte shkuar në Maltë ku vetëm pak ditë më parë në mënyrë mafioze u vra një gazetare.

Në fakt Komisioneri për Zgjerimin nuk shkoi në Maltë, por erdhi në Shqipëri. Vizita e tij ishte urgjente dhe e pa paralajmëruar sikurse ka ndodhur në të tilla raste më parë. Po përse Hahn do të vinte me urgjencë në Tiranë? Si gjithmonë politika dhe ndërkombëtarët veçanërisht nuk shikojnë pasojat, por mundohen të paralajmërojnë ngjarje që do të ndodhin. Brukseli tani po shikon përtej Janarit.

Në Janar janë paralajëmruar arrestime të “peshqve të mëdhenj”. “Më në fund do të hamë peshkun e madh”, u shprej ambasadori Lu. Edhe Brukseli pret arrestime në Janar. Për momentin emrin e përfolur janë në duart e provave që ka drejtësia , por edhe ndërkombëtarët. Arrestimet që do të jenë në nivele të larta të politikës do të imponojnë me detyrim gjetjen e një zgjidhje të re politike.

Brukseli dhe Hahn pikërisht kanë mbërritur në Tiranë për të analizuar politikën shqiptare dhe për të detajuar planin e një zgjdihje të re politike në vitin 2018. Cila do të jetë kjo zgjidhje, kjo mbetet për tu parë, vetëm një gjë është e sigurtë në vitin 2018 do të kemi një realitet të ri politik. Ky realitet do të jetë përtej numrave të shumicës në Parlament.

Vizita e Hahn në Tiranë, përtej zhurmës idiote të gazetarëve tuaf që mendojnë se vërtet po i digjet kazani ndërkombëtarëve për lirinë e medias, ka patur si qëllim atë çfarë do të ndodhë me politikën e vitin e ardhshëm. Në axhendën e partenrëve të Shqipërisë nuk është më Rama, por post-Rama. Dhe këtu ka jo pak dilema për mënyrën se si do të kompozohet skena e re politike në 2018. Sa për kujtesë Komsioneri Hahn qëndroi dy orë në një takim kokë me Bashën.

“Ekspres.al”