A ka lidhje Trump me akuzat e ngritura ndaj bashkëpunëtorëve të tij nga Prokurori Special, Mueller?

Armin TIRANA

Trump “cicëron” furishëm: gjëja u takon shumë viteve më parë, çhyj unë këtu? Në kushte normale do të thuhej se kthesa e marrë në investigimin e ashtuquajtur RussiaGate nga Prokurori Robert Mueller nga njëra anë përfaqëson klasiken “u bars mali, polli një mi”, por, nga ana tjetër, ka marrë një drejtim që me idenë fillestare për të hetuar lidhur me Paul Manafort, që i është dorëzuar FBI-së, për rolin në fushatën e Trump në ujdi me Rusinë, nuk ka të bëjë aspak, ka marrë një drejtim tjetër me të cilin Donald Trump nuk qëndron aspak. Akuza e mundshme për konspiracion kundër Shteteve të Bashkuara deri më 2017 i referohet vetëm shkeljeve në pagimin e taksave. Nga evazioni fiskal tek riciklimi i parave të pista, tek shkelja e rregullave që disiplinojnë profesionin e lobistit, asnjë krim nuk është i lidhur me aktivitetin politik. Tashmë prej kohësh të dorëzuar së dëgjuari lajme dhe lexuari gazeta që thonë të kundërtën, po vazhdojmë më tej.

Një premisë paraprake. Një prokuror special në krye të një hetimi siç është Russia Gate mund të ndryshojë fare mirë drejtim investigimi. Edhe pse ky prokuror drejtimin e përfshirjes midis Hillary Clinton, Barack Obama dhe administratës së tij me Rusinë, nëpërmjet aferës Uranium One, nuk mund ta marrë pasi në kohën e ngjarjeve në 2010 ishte pikërisht ai, Robert Mueller, si Drejtor i FBI-së, dhe si shef i agjencisë komunikoi me Sekretarin e Drejtësisë, që ishte pjesë e komisionit që vendosi shitjen, bashkë me Hillary Clinton, rezultatet e një investigimi të vështirë që demonstronte sesa paraja e rusëve përdorej për të paguar shitjen e 1/5 të uraniumit amerikan nëpërmjet filiales amerikane të Rosatom, vinte nga riciklimi i parave të pista, gjobëvëniet dhe nëndheu kriminal. Ju tha që të heshtëte dhe të mos i referonte asgjë Kongresit, u bind. Vetëm për këtë, siç lexohet në një editorial të Ëall Street Journal, duhej të tërhiqet nga detyra e ngarkuar.

Le të vijmë tek Manafort, që rrezikon rëndë, dënim me dekada burg përveç gjobave milionëshe. Është deklaruar jo fajtor. Në 2012 ka bërë aktivitete lobimi për një qeveri të huaj, Ukrainën, ka transferuar para dhe pranuar pagesa në mënyrë ilegale, pa denoncuar gjithçka në agjencinë e ngarkuar me kontrollin e aktiviteteve të lobimit jashtë vendit dhe pa paguar taksat. Bashkëpunëtori i tij, Rick Gates, është akuzuar për të njëjtat krime. Paul Manafort ka hyrë në grupin e gjerë e konsulentëve të fushatës së Trump në fund të marsit 2016, në qershor është emëruar drejtor fushate, me 19 gusht është shkarkuar dhe zëvendësuar me Kellyanne Conëay, që tani është në Shtëpinë e Bardhë me Presidentin. Ka gabuar ekipi i Trump që e ka punësuar qoftë edhe për pak muaj një personazh të diskutuar?

Ka mundësi, por Manafort kishte marrë pjesë në fushata elektorale të çdo lloji dhe me nivel të lartë edhe më përpara, studioja e tij përfshi 3 republikanë me orientim dhe 2 demokratë, ka punuar, sa për të përmendur një, me Fusion GPS, atë shoqëri lobimi dhe konsulence komunikacioni të lidhur me demokratët, nga të cilët është komisionuar dhe më pas shpërndarë dosja false që duhej të denigronte Trump dhe National Democratic Committee dhe fushata Clinton e kanë paguar me sa duket 12 milion dollarë, shpenzime asnjëherë të denoncuara, bile të mohuara deri në momentin e fundit. Alan Dershowitz, avokat dhe ekspert i shquar i çështjeve juridike që janë rreth një hetimi si ai Russia Gate, thotë: “Prokurori ka zgjedhur një qasje minimaliste, duke shpresuar që më pas të ketë një zinxhir rrëfimesh nga Manafort e nga Gates, ndoshta për të kursyer ndonjë vit burg. I penduari që bashkëpunon nuk mungon në asnjë vend të botës”.

Sikur të ishte kështu, pas huajsh hetime dhe mundësisë për të pasur akses në çdo dokument, e ka kapur vërtet nga larg. Flitet për shkelje të kryera nga viti 2005 në vitin 2011 dhe për një deklarim fiskal të Manafort të periudhës 2010/11. Pa i komunikuar kurrë sipas ligjit organit që mbikëqyr punën e lobistëve për qeveritë e huaja, Manafort dhe partneri i tij punonin për Presidentin e atëhershëm të Ukrainës Viktor Yanuckovich, më pas i rrëzuar në 2014 prej revoltës së Maidanit, dhe për oligarkët që dominonin ekonominë e vendit, si puna e Oleg Deripaska, nga të cilët Manafort do të merrte në të zezë një shpërblim prej 12.7 milion dollarësh.

Ka një radhë që mund të rezervojë supriza, por që sidomos do të ushqejë thashethemet e armiqve të Trump: George Papadopolous, ish bashkëpunëtor vullnetar i fushatës së Trump, është deklaruar fajtor pse ka dhënë deklarime false për FBI-në në kuadër të hetimeve “mbi afatet, shtrirjen dhe natyrën e raporteve dhe të ndërveprimit të tij me të huaj të caktuar që kishte kuptuar se kishin lidhje të ngushra me drejtues të lartë të qeverisë”.

Manafort dhe partneri do të paguajnë një kusht shumë të kripur prej 10 milion dollarësh dhe më pas do të fillojë një proces që do të zgjasë 6 muaj, tashmë thuhet se gjykatëse është një zonjë paturpësisht demokratë që qysh nga viti 1992 i jep para Bill Clinton dhe adhuron çiftin Clinton, do të priten avokatë të mahnitshëm, afera është e vështirë dhe rezervon surpriza. Doni të mësoni një?

I gjithë inkriminimi i Paul Manafort mund të hidhet në erë prej një arsyetimi juridik që quhet “Fruit of the Poison Tree Doctrine”, doktrina e frutit të helmuar, që përfshihet në Amendamentin e 4-ët siç përcaktohet nga Gjykata Supreme dhe ka të bëjë me prova të siguruar nëpërmjet sistemesh dhe kërkimesh ilegale. Nëse FBI-ja ka përdorur për të investiguar lidhur me Manafort qoftë edhe pjesërisht dosjen e famshme false Fusion GPS – që në fillim u komisionua nga republikanët kundër Trump dhe më pas përfundoi në duart e demokratëve dhe të Clinton që e paguan sa frëngu pulën, qarkulloi dora dorës sepse ishte aq false sa që askush nuk donte ta përdorte, FBI-ja e kishte, një ditë përpara inaugurimit të presidencës së re të përditshme të papjekura e botuan – ja që i gjithë hetimi shkon kot për shkak të kushtetutës nga çdo gjykatës. E shikoni sesi mbahet e gjithë zhurma e madhe, sesi ka drejtë Donald Trump që thotë se do të ishte rasti të invetigohej mbi të korruptuarën Hillary dhe miqtë e saj?