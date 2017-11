Ja pse Paulin Ndreu i dha Tahirit patentën e narko-jahtit 100 tonësh!

Paulin Ndreu është emëruar zëvendësdrejtor i Portit të Durrësit nga Saimir Tahiri dhe prandaj ai i bindej çdo urdhëri të tij. Në këtë mënyrë, Ndreu e ka pajisur Tahirin me dy patentat e mjeteve të lundrimit. Paulin Ndreu ka emëruar kapiten edhe një ushtarin e Vangjush Dakos me urdhër nga lart. Denoncimi është bërë nga ish-Kryeministri Berisha pas mesazhit të dërguar nga një kapiten në Portin e Durrësit. Ja pse Paulin Ndreu i dha Saimir Trafikut patentën e narko-jahtit 100 tonësh!

Kapiteni dixhital denoncon: Saimir Trafiku emëroi Paulin Ndreun, jashtë çdo kriteri, zv/drejtor të përgjithshëm të portit dhe më pas Kapiten të përgjithshëm të portit. Paulini është manjak gjobvënës dhe është në ndjekje nga Prokuroria për ndotjen e ujërave të Durrësit nga trageti “Bridge” kundrejt korruptimit të tij. Paulini është i denoncuar dhe rekomanduar për pushim nga puna dhe largim nga shërbimi civil nga KLSH së bashku me ushtarin e Gjushit, Tauland Allka. Paulini, në shkelje flagrante të ligjit të detarisë ka urdhëruar vartësin e tij t’i japë patentën 100 tonëshe Saimir Trafikut, me të cilin e bashkojnë trafiqet kriminale.

I bëj thirrje Prokurorisë të hetojë dhe vendosë para ligjit këtë eksponent të rrezikshëm të mafies shtetërore!”, shkruan Berisha.

“Paulin Ndreu erdhi në 2014 politikisht nga Saja me detyrë zv/drejtor i Përgjithshëm si dhe drejtor i Sigurisë Portuale në Drejtorinë e Përgjithshme Detare. Pas një farë kohe në këtë pozicion zotërisë i shkrepet në kokë që të bëhet kapiten i përgjithshëm, sepse duke qenë kapiten i përgjithshëm mundësia për të bërë lekë dhe për të vjedhur dhe për të vënë gjoba është më e madhe. Por paga e kapitenit të përgjithshëm asokohe ishte më e vogël, sepse zv/drejtori ishte post që e mbante drejtori i Sigurisë, atëherë Ndreu ndërhyn politikisht me gjithë autoritetin e ndrikull Albana Koçiut dhe ndryshojnë strukturën e Drejtorisë së Përgjithshme Detare që pasi të bëhej kapiten i përgjithshëm të hiqte nga siguria portuale dhe zv/drejtorin e ta merrte për efekt të pagës mbi poziocionin e kapitenit të përgjithshëm. Një abuzim i iniciuar nga Paulin Ndreu dhe përkrahur dhe rregulluar nga Albana Koçiu (jurisja që drejton Shkollën e Partisë). Pasi u bë kapiten i përgjithshëm si dhe zv/drejtor i përgjithshëm filloi revanshin politik kundër profesionistëve në Drejtorinë e Përgjithshme Detare.

Presione të nivelit më të ulët, duke arritur deri te roja dhe pastruesja e institucionit, duke u folur për spastrime në administratë. Duke vendosur Paulini kë do marri dhe kë do heqi nga puna, sepse partia i ka dhënë fjalën që do ta bëjë drejtor të Përgjithshëm, sepse Paulini dhe Pjerini kanë ndimuar PS që të fitojë në tre qarqe Lezhë, Durrës dhe Vlorë. Sepse Paulini urdhëron Albana Koçiun dhe kur bëhen konkurse në DAP kë do Paulini fiton dhe kë nuk do Paulini nuk fiton. Paulin Ndreu skualifikoi me gjithë Albana Koçiun një nga më profesionistët e detarisë shqipatre që e njeh gjithë Durrësi i quajtur Leonard Xhaxho vetëm pse Pauli mendon se Leonardi është i djathtë. Paulini ka 3 vjet që i bën shantazh administratës detare, duke i treguar komunikim në chat me Albana Koçiun.

Zullumi i Paulin Ndreut nuk mbaron këtu, ky vendos të sjelli kapiten të Portit të Durrësit ushtarin e tij të quajtur Tauland Allka, sepse këtë e sjell partia dhe ky qenka miku i Gjushit. Pasi e emëroi kapiten të Portit të Durrësit në kundërshtim me ligjin si dhe me diplomë masteri falco filluan të vjedhin të vendosin gjoba te operatorët të dy bashkë. Aq hajdutër janë të dy saqë për të dy KLSH rekomandoi pushimin nga puna dhe largimin nga nëpunësi civil. Pasi ish-drejtori i Përgjithshëm mblodhi komisionin për të zbatuar rekomandimin e KLSH, Paulini thirri anëtarët e komisionit që janë Hamdi Domi, Hysni Haruçi dhe Fertiza Izvira, duke ju bërë presion që mos të zbatojnë rekomandimin e KLSH, sepse Tauland Allka është i emëruari i tij dhe miku i Gjushit si dhe e mbron Albana Koçiu. Kështu ky rekomandim nuk u zbatua.

Zullumet janë të mëdha, por ajo që po ndalem në fund është hetimi që ka hapur Prokuroria e Krimeve të Rënda për Paulin Ndreun dhe Tauland Allkën për ndotjet që ka bërë trageti “Bridge”. Paulinin e ka thirrur Prokuroria për këtë çështje, sepse ka dyshime që ka marrë rryshfet. Ju lutem inkurajoni prokurorin e Krimeve të Rënda ta hetojë si ngjarje me profesionalizëm dhe mos të shantazhohet nga Paulini dhe Pjerin Ndreu.

Për patentat doktor duhen kurse patjetër që duhet të jesh i regjistruar në kompaninë private TSTS GROUP. Dhe e merr deri në 20 ton.

100 ton është abuzim shkelje e ligjit. Hamdiu e bëri në trysninë e Paulin Ndreut. Ky i fundit është bashkëpunëtor në trafiqe kriminale me Saimir Trafikun”.