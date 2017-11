Ish-oficeri i Antidrogës: Në Vlorë ka grupe kriminale të fuqishme që kanë lidhje politike

Ish-oficeri i Antidrogës, Bledar Naçi në një intervistë me skype për “Fax News” është shprehur në lidhje me urdhër-arrestet për 3 ish-zyrtarët e policisë si të dyshuar në trafikun e drogës, se nuk është e njëjta situatë me arrestimin që iu bë atij dhe dy kolegëve të tij Dritan Zagani dhe Antonio Nazeraj. Naçi tha për “Fax News” se këto urdhër-arreste janë lëshuar mbi bazën e provave, duke shtuar se krejt e kundërta kishte ndodhur në rastin e tij, ku ai tha se arrestimi erdhi, pasi ata po hetonin për trafikun e drogës dhe ishin bërë pengesë për ish-ministrin.

Ai tha se tre ish-zyrtarët e policisë, Jaeld Çela, ish-drejtor i Policisë së Vlorë, ish-drejtorin e Postës së Dhërmiut, Sokol Bode dhe Gjergj Kohila, shefi i Sektorit të Luftës kundër Krimit të Organizuar, janë lajmëruar se do të arrestohen dhe prandaj janë larguar. Për vendndodhjen e tyre Naçi tha se duhen pyetur ish-drejtuesit e policisë dhe ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri.

“Për mendimin tim, këto urdhër-arreste janë shumë të sakta, por është e kundërta që ka ndodhur me ne, se ne jemi arrestuar pa asnjë fakt, ndaj meje dhe ndaj dy kolegëve të mi është vepruar pa prova dhe thjeshtë për të bërë bijë, ne jemi arrestuar me urdhër të ish-ministrit.

Në lidhje me këto persona është krejt e kundërta se këto persona para se të lëshohej urdhër-arresti këto persona janë larguar se janë lajmëruar. Këta kanë qenë punonjës në detyrë, të paktën dy prej tyre deri shpejt, por janë lajmëruar se do të arrestohen dhe janë larguar, është krejt e kundërta me ne dhe me dy kolegët e mi.

Nuk kam asnjë dijeni se ku mund të ndodhen, për këtë mund të pyesni ish-drejtuesit e Policisë dhe ish-ministrin se ai mund dijë, ai e di se ku ndodhen. Saimir Tahiri e katandisi deri këtu policinë, duke bërë pjesë të saj njerëz që kanë shpërndarë dhe që janë përdorues droge, madje që rrinë dhe me trafikantë.

Në Vlorë përveç Habilajve ka dhe grupe të tjera shumë të fuqishme që kanë lidhje politike, madje edhe më të fuqishme, unë dhe kolegët e mi jemi kërcënuar nga një njeri shumë i fuqishëm që kishte kontroll të drogës në Vlorë, të drogave të rënda, heroinës”, tha Naçi.