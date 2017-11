Familja mafioze “Tahiri” e dëshpëruar për vdekjen e Toto Rinës: Ishte idhull dhe më shumë se burrë shteti

Vdekja e Toto Rinës ka sjellë pezamtim në familjen mafioze “Tahiri” në Tiranë. Vdekja e bosit famëkeq të Cosa Nostras, Toto Riina, ka qenë një ndër ngjarjet më të komentuara të ditëve të fundit në media dhe rrjetet sociale. Mes atyre që kanë reaguar është kunati i ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri. Alban Berisha shkruan në një postim në faqen e tij në Facebook se Toto Rina ka qenë idhulli i tij dhe se vitet në Siçili kanë qenë një universitet për të.

“Sot vdiq Toto Rina , njeri i nderit ! Respekte per kete gjigand qe ka qene me teper se nje burre shteti ! Idhulli im , fale tije ndjehem thelle ne shpirte nje Korleonez ! Dy vjet ne Sicili per mua kane qene universitet , Universiteti i Nderit ! Toto Rina mesuesi i jetes time ! Zoti te bekofte atje larte ne qielle o Njeriu i Nderit !,”, shkruan kunati i Saimir Tahirit.

Solidariteti i familjes mafioze, kunati i Tahirit fshin statusin për Toto Rinën

Kunati i Tahirit, Alban Berisha ka fshirë statusin në facebook ku thonte se "Toto Rina ishte një burrë shteti dhe se për të ai kishte qenë një universitet".

Pas këtij postimi ka pasur një lum reagimesh duke e akuzuar atë bashkë me kunatin që është nën hetim për lidhjet mafioze me organizatën kriminale të Habilajve si një familje mafioze.

Në fakt një reagim i tillë flet shumë. Ky ëhstë mentaliteti në familjen Tahiri dhe kjo shpjegon edhe dashurinë e fshehtë të Tahirit për të qenë një mafioz i ngjashëm me Toto Rinën vetëm se më një ndryshim Tahiri ishte ministri i Ramës, ndërsa Toto Rina i dënuar nga drejtëisa italaine. KJo flet edhe për dashurinë e Tahirit dhe kushërinjve të tij për të bërë trafik droge dhe armësh në Siçili si dhe lëvizjet në këtë zonë me audin e famshëm AA 003GB.