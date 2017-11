Elvis Rroshi pas mafies së tokave

Pas arrestimit të 10 zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të Hipotekave në Kavajës, dalin edhe emrat e përfshirë në këtë skemë mashtruese. Këta persona përmes falsifikimit të dokumentave dhe marrjes së rryshfeteve kanë përfituar sipërfaqe të ndryshme toke nga disa shtetas të tjerë. Pas një hetimi 9-mujor, rezulton se këta shtetas në bashkëpunim me njëri-tjetrin, duke abuzuar me detyrën funksionale, kanë falsifikuar dhe tjetërsuar 36 hektare tokë shtetërore ranishte në zonën bregdetare Spille Kavajë. Mësohet se, pasi këta persona janë bërë pronarë të këtyre tokave, duke e regjistruar me dokumente false në Hipotekë, ata ua kanë shitur tokat e tyre kompanive ndërtuese për zhvillimin e tyre. Personat që kanë përfituar nga kjo skemë janë familjarë të afërt të ish-drejtuesve lokalë në Kavajës, duke filluar nga ish-kryebashkiaku i Kavajës, Elvis Roshi dhe ish-kryetari i degës së PS, Gentjan Daja, si dhe familjarë e të afërm fisnorë të nënprefektit të Tiranës, Fatos Kaja, e ish-kryetarit të Komunës Kryevidh, Nezir Leçini. Ndërkohë, një prej dy personave të shpallur në kërkim është edhe ish-kryeregjistruesi i Hipotekës së Kavajës, Seid Çikalleshi, i cili është edhe vjehrri i ish-kryetarit të PS-së në qytet, Gentian Daja. Ai ka qenë drejtori i Hipotekës së Kavajës, ndërsa tani mban postin e drejtorit të Ujësjellësit të Kavajës. Për të tashmë është lëshuar edhe një urdhër-arresti, ndërsa vetë Çikalleshi nuk dihet ku ndodhet. Sipas hetimeve, vjehrri i ish-kryetarit të PS-së Kavajë, Seid Cikalleshi ka qenë në majë të këtij abuzimi me pronat publike, të cilat falsifikoheshin si toka bujqësore me pronarë të hershëm dhe më pas u shiteshin në mënyrë të jashtëligjshme disa personave që do t’i shfrytëzonin.

Hetimet dhe arrestimet e 10 zyrtarëve

Arrestimi, ndalimi dhe procedimi i këtyre personave, është bërë për veprat penale të “Shpërdorimit të Detyrës”, “Falsifikimit të Dokumenteve” dhe “Pastrimit të Produkteve të veprës penale” të kryer në bashkëpunim.

Zyrtarët e lartpërmendur në bashkëpunim me njëri-tjetrin, duke abuzuar me detyrën, kanë falsifikuar dokumentet, duke bërë ndryshimin e zërit kadastral për një sipërfaqe prej 36 hektare tokë në vijën bregdetare Spille Kavajë.

Në parcelat me numër pasurie 1, 35, 37, 178, duke e tjetërsuar nga “Tokë pa frut” në tokë “Arë”, dhe më pas kanë bërë ndarjen në mënyrë të kundraligjshme të kësaj sipërfaqe toke, në interes të tyre dhe personave të tjerë.

Gjatë hetimeve paraprake, dokumentohet bashkëpunimi kriminal midis ish-punonjësve të Komunës Kryevidh, dhe punonjësve të Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Kavajë.

Ata në bashkëpunim me njëri-tjetrin dyshohet se kanë krijuar në mënyrë fiktive komisione për ndarjen e tokës gjatë periudhës 2013-2016 dhe kanë realizuar tjetërsimin dhe ndarjen në mënyrë të jashtëligjshme të pasurisë shtetërore.

Të arrestuarit Dashnor Çullhaj iu gjetën dhe sekuestruan 37 çertifikata pronësie, 14 kontrata shitblerje pasurie toke, 6 prokura të posaçme, akt i pjestimit vullnetar të pronësisë, shkresa origjinale për drejtorinë e pyjeve.

Të arrestuarit Behxhet Pjeci ju gjetën 7 plane rilevimi, disa kërkesa për regjistrim prone, 3 praktika regjistrim prone, disa AMTP etj.

Të arrestuarit Ilir Kaja në bagazhin e makinës private ju gjetën gjatë kontrollit 8 praktika për institucionet shtetërore, 6 harta topografike të Spilles, një plan rilevimi etj.

Dritan Kazazit ju gjetën në banesë 23 AMTP, 1 kartelë pasurie dhe 5 kontrata shitblerje pasurish.

Këto dokumente të sekuestruara lidhen me sipërfaqen e tjetërsuar nga tokë shtet në tokë arë.

Ky grup kriminal, për arritjen e qëllimit, ka vepruar në këtë mënyrë:

• Përpara se të përpilonin çertifikatat e pronësisë, fillimisht identifikonin banorët e mirëbesuar, të cilët do të përfitonin padrejtësisht tokën.

Më pas, identifikohej blerësi dhe bëhej regjistrimi i menjëhershëm në hipotekë, si dhe akti i shitblerjes së pasurisë.

Këto akte në shumicën e rasteve, kryheshin pa u vënë në dijeni banorët në emrat e të cilëve përpiloheshin dokumentat e pronësisë.

• Shtetasi Ilir Kaja me detyrë Agronom i Komunës Kryevidh dhe ish-kryetarët e komunave, Fatos Kaja dhe Bexhet Pjeçi, duke patur dijeni mbi gjendjen faktike të tokës pa frut shtetërore, kanë organizuar fiktivisht komisione të ndarjes së tokës në mënyrë të jashtëligjshme dhe kanë plotësuar fiktivisht AMTP, në emër të banorëve, duke u firmosur nga anëtarët e komisioneve si, Agron Xhelezi, Nezir Leçini, Dashnor Çullhaj dhe Bajram Dorzi, etj.

Komisionet fiktive të ngritura në kundërshtim me ligjin vepronin:

• Përpilonin Aktet e Marrjes së Tokës në Pronësi (AMTP-t) të falsifikuara sikur kjo tokë ishte ndarë që në vitin 2000-2003 dhe i dërgonin në ZVRPP Kavajë.

• Përpilonin dhe plotësonin listat fiktive me AMTP-të, sikur ishin plotësuar gjatë viteve 2000-2003, kur aplikohej Ligji 7501.

• Bënin pagesat bankare në emër të personave që do të përfitonin tokën.

Pas dërgimit të AMTP-ve në ZVRPP Kavajë, regjistruesi S.C., hartografi Dritan Kazazi, juristi Andi Gjeci dhe protokollistja A. Gj, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë kryer veprimet e kundraligjshme në regjistrimin e pasurive nga tokë shtetërore në tokë arë, në dëm të interesave të shtetit.

Të gjitha veprimet e kundraligjshme janë ndjekur vazhdimisht nga regjistruesi S.C., si protokollimi i shkresave të ish-Komunës Kryevidh në ZVRPP Kavajë, dërgimi i shkresave fiktive në Këshillin e Qarkut, protokollimi i përgjigjeve fiktive të ardhur nga Këshillit të Qarkut në ZVRPP Kavajë.

Regjistruesi në ZVRPP Kavajë, mbi bazën e këtyre shkresave fiktive ka urdhëruar regjistrimin e pronave të sipërpërmendura në mënyrë të jashtëligjshme.

Nga ky regjistrim abuziv, kanë përfituar tokë të paktën 108 shtetas të ndryshëm, një pjesë e të cilëve as nuk kanë dijeni se kanë marrë tokë, dhe nuk kanë bërë asnjë kontratë shitje.

Ndryshimi i zërit kadastral dhe ndarja e tokës është bërë në kundërshtim të plotë me:

• Ligjin Nr. 7501 të vitit 1991 “Për ndarjen e tokave”, pasi janë pajisur me tokë banorë që nuk kanë qenë dhe nuk janë pjesëtarë të ish-Komunës Kryevidh.

• Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.230, datë 22.7.1991 “Për krijimin e komisioneve të tokave”, pasi janë ngritur komisionet e ndarjeve të tokës dhe kanë ndarë tokë, jashtë juridiksionit që ata mbulonin.

• Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 255, datë 2.8.1991 “Për kriteret e ndarjes së tokës bujqësore”, pasi janë pajisur me tokë shtetërore në bregdet përveç kryefamiljarëve dhe pjesëtarë të tjerë të familjes.

Policia e Shtetit vijon punën për kontrollin e territorit, parandalimin e ngjarjeve kriminale dhe goditjen e paligjshmërisë, e në këtë kuadër fton qytetarët të telefonojnë falas në numrat 112 dhe 129, kur konstatojnë paligjshmëri, duke i garantuar për reagim të shpejtë dhe të paanshëm.

Emrat e përfshirë në skemën mashtruese

Të afërm të Elvis Roshit (ish-kreu i Bashkisë Kavajë)

4300 m2

Hide Ismail Elmadhi

Azem Selman Rrroshi (Babai i Elvisit)

Nasije Abdulla Rroshi

Renato Abdyl Kodra

4200 m2

Xhemile Mersin Çullhaj

Elton Hamdi Rroshi

2400 m2

Xhemal Kasem Hoxha

Shpëtim Ferhat Kaja

Shqipe Ymer Kaja

Servete Ferhat Rroshi

Mustafa Selman Rroshi

Të afërm të Gentian Dajës (ish-kryetari i PS për Kavajën)

4300 m2

Fatmir Muharrem Daja

Të afërm të Fatos Kajës (nënprefekt i Tiranës)

2300 m2

Reshit Nezir Kaja

4100 m2

Kaje Rustem Kaja

Shaban Ndrilli

Lule Ndrilli

Shkëlqim Guma

Pranvera Guma

Irisa Shkëlqim Guma

Nefsa Selman Berberi

2500 m2

Florin Kaja

500 m2

Dyzena Kaja

3800 m2

Durim Kaja

Shaban Ibrahim Ndrilli

Lule Isat Ndrilli

2400 m2

Xhemal Kasem Hoxha

Shpëtim Ferhat Kaja

Shqipe Ymer Kaja

Servete Ferhat Rroshi

Mustafa Selman Rroshi

1150 m2

Nevruz Kaja

Shkëlqim Liman Gjoni

Subjekti : “Ë…G…”

1000 m2

Vlash Dhori Prnci

Marjus Nazmi Kaja

Çelik Behxhet Pjeci

3040 m2

Nazmi Kadri Kaja

Arkida Besnik Gjihani

Dritan Nazmi Kaja

Freskida Fatmir Hysaj

2080 m2

Fatos Nazmi Kaja

Armand Ymer Xhafa

3050 m2

Marius Nazmi Kaja

Dyzene Hamdi Kaja

Nazmi Kadri Kaja

Aqif Ramazan Lusha

Ledio Rrolamnd Lusha

Aqif Rroland Lusha

2535 m2

Arben Nazmi Kaja

Fluriena Gjoni

2025 m2

Lorenc Nazmi Kaja

Qemal Latif Çelislami

Zeliha Ramazan Çelislami

Luan Qemal Haka

Hasan Haxhi Mazari

2000 m2

Semiha Remzi Kaja

Kleanthi Sokrat Manastirliu

2500 m2

Hekuran Abdyl Kaja

Muharrem Ramazan Kollçaku

Vesel Beu

Mynyr Rrapush Beu

Agim Rrapush Beu

Manushaqe Zyber Gjoci

Luan Ramzan Lushka

500 m2

Mario Arben Kaja

Agron Shyqyri Xhelezi

Armando Osman Haka

Valbona Petrit Haka

2500 m2

Hekuran Kaja

300 m2

Hekuran Kaja

Adrian Tahir Kadiu

Bledar Azem Habili

Zenel Fadil Dulla

Neriman Fatbardh Dulla

1000 m2

Hekuran Kaja

Isuf Bajram Bulku

1200 m2

Hekuran Kaja

Zamir Skënder Rosa

SHOQERIA ‘sh…” SHPK

1000 m2

Astrit Nazmi Kaja

Haziz Fezi Buci

Vjollca Daut Buci

2400 m2

Arben Nazmi Kaja

Manushaqe Hatem Roci

Shaziman Zyhdi Hoxha

Fluriena Halil Gjoni

Elsa Shefqet Spahiu

Subjekt UA…. shpk

2400 m2

Pranvera Kaja

2400 m2

Reshit Nezir Kaja

PJECI

4900 m2

Mereme Mustafa Pjeci

3260 m2

Makbule Bisha Pjeci

Elton Viktor Rrapi

Romina Mexhit Rrapi

Gezim Jonuz Çeka

Sajmir Nezir Leçini

1000 m2

Vlash Dhori Prnci

Marjus Nazmi Kaja

Çelik Behxhet Pjeci

2000 m2

Behxhet Pjeci

1000 m2

Lindita Pjeci

2560 m2

Behxhet Kasem Pjeci

Artur Athanas Ziu

Freskida Fatmir Hysaj

4000 m2

Kasem Sulejman Pjeci

Shkelqim Xhavit Bernaca

Durim Xhavit Bernaca

Julian Medi Dyrmishi

Bledi Xhavit Hoxha

LECINI

500 m2

Jolanda Tafa

Defrim Lecini

Admirim Sulejman Ferra

800 m2

Reshat Elmadhi

Fatbardha Qerim Lecini

Elisabeta Rexhep Dyrmishi

Mexhit Çanaku

Bakushe Çanaku

3800 m2

Myslim Ramiz Elmadhi

Nezir Isat Lecini

Fatbardha Qerim Lecini

Blerim Skënder Rosa