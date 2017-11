Droga në burgun e Brescias, furnizuesit ishin shqiptarët

Pas arrestimit të një polici të burgut të Brescias L.P., 30 vjeç me origjinë kalabreze, policia italiane zgjeron hetimet pas dyshimeve për përfshirjen e policëve të tjerë. Gardiani 30-vjeçar akuzohet për shpërndarje droge, korrupsion dhe abuzim me detyrën. Për zëvendës/prokurorin Ambrogio Cassiani është tërhequr një hallkë e një zinxhiri të tërë të aktivitetit të shitjes së kokainës brenda mureve të burgut, në bashkëpunim edhe me të dënuarit. Në dosjen e të hetuarve janë përfshirë edhe persona të tjerë. Një tjetër gardian burgu dhe dy të dënuar, edhe ata të akuzuar për shpërndarje.

Hetimi, shumë delikat nuk ishte aspak i lehtë. Për rreth dy vjet ka qenë vetë policia e burgut që e ka hetuar. Ajo që startoi nisjen e hetimeve ishte denoncimi i një të dënuari që pretendonte se ishte mashtruar. Polici që ka përfunduar në pranga i kishte marrë një makinë të përdorur, por pa i bërë as pagesën dhe as kalimin e pronësisë.

Kjo gjë ka bërë që ish-pronari, (por formalisht ende kështu) kishte marrë gjoba të papara asnjëherë. Pasi policia e burgut nisi hetimet, zbuloi gjëra krejt të tjera për gardianin 30-vjeçar. Ai kishte më shumë se një vit që kishte drejtuar blerjen dhe shitjen e kokainës në burg. Brenda kishte bashkëpunëtorë disa të dënuar. Jashtë furnizuesit ishin shqiptarë. Por për hetuesit rrugët e furnizimit kanë qenë dy.

Kush blinte mallin paguante paratë me rrugë postare, falë ndihmës së atyre që qëndronin pas hekurave. Policia ka gjetur dëshmitarë për të konfirmuar këtë. Nesër në Gjykatë pritet dëshmia e një të paraburgosuri që kishte blerë drogë. Agjentët e tjerë, konsumatorë të mundshëm mund t’i nënshtrohen analizave, duke rrezikuar masa disiplinore të rënda. Për momentin të hetuarit janë katër.