Drejtori i doganës së Rinasit, në rrjetin e kontrabandës së orave të shtrenjta

Një doganier i shkruan ish-Kryeministrit Berisha se, drejtopri i Doganës së Rinasit është përfshirë në rrjetin e kontrabandës së orave të shtrenjta dhe ilaçeve. “Doganieri dixhital denoncon: Rrjetin e kontrabandës në doganën e Rinasit, në të cilin implikohen:

– Drejtori i Doganës

– Drejtori i hetimit doganor

– Punonjësit e skanerit.

– Tregtarët, etj., etj…

Lexoni mesazhin e doganierit dixhital!”, shkruan Berisha.

“Përshëndetje Doktor. Unë jam një doganier që punoj në doganën e Rinasit. Vetëm te ju kena besim të plotë se çfarë asht t’u ndodh në doganat shqiptare. Kohët e fundit në doganën e Rinasit janë t’u kalue mallra me vlera marramendëse si celularë, ora, çanta edhe ilaçe farmaceutike. Po ju baj me dije se drejtori i doganës se Rinasit, Vlad Ladi ka vendosur nja dy përgjegjësa turni edhe një Moza Moza që asht te skaneri që sa herë vijnë tregtarë me probleme, kjo Moza ban sikur i shef në skaner.

Këta tregtarët mesa kam mësuar janë në konflikt me njani tjatrin, sepse janë t’u shitur të njëjtët artikuj. Ju lutem hapni kamerat në Rinas në datën 15 shtator tregtari Ervin Lloshi që asht t’u shit te tregu i Medresesë brenda këpucë e atlete me emna falco. Ky Ervin Lloshi ka filluar me shit ora firmato të shtrenjta e shumë artikuj të tjerë. Në datën 15 shtator ka kenë ditë e diel, ky Ervin Lloshi ka kalue 10 çanta me ora e celular të markave të ndryshme. M’u s’më lanë me i pa çfarë kishin çantat mrena.

Por ajo që isha t’u pa që doganierja Moza si kaloi në skaner me i pa çantat. Por aty i mori përgjegjësi jonë bashkë me tregtarin Ervin Lloshi. Këtij tipi drejtori i merr përsipër me i kalue edhe dollarët mbi 100.000 $ në xhep në të zezë mos me e kontrollue policia. Por nuk asht vetëm ky që kalon në doganën e Rinasit sikur e ka pronën e vet, por asht edhe rivali i tij Artur Dano që edhe ky asht t’u shit në treg të Medreses: ora, çanta, portofola, rripa me emna falco. Ky Artur Dano asht nga Fieri edhe i ka lidhjet me drejtorin e Hetimit doganor Ervin Brahja që e ka edhe gruan drejtoreshë të vipave në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.

Ky bashkë me Andokliun edhe burrin e drejtoreshës Blendisin e kanë në dorë tanë gjanat që janë t’u kalu në Rinas. Të dy këta tregtarë përveç se janë t’u i sjell me çanta vet janë t’u sjell edhe Kargo me Turkishin nga Kina në Tirane ora, celularë, çanta etj. Para disa ditësh ky Ervin Lloshi ishte t’u pi kafe me drejtorin e doganës tonë në Rinas.

Me sa më tregoi një kolegu im se ky Ervin Lloshi na kishte sjellë me kargo Atlete firmato dhe ora. Por ashtu t’u i zhdoganue për ambalazh paketimi. Jo vetëm këtë, por kolegut tim i ka tregue që ka shefin e seksionit të krimit ekonomik të Tiranës, Marselin plus edhe një drejtor të madh Xhovalin Loci. Ju bëj thirrje vetëm me hap letrat e kargos edhe kamerat me pa se çfarë kanë bërë këta vetëm muajin tetor në doganën e Rinasit jeni me u habit. Me dhjetëra miliona e mos më shumë skanë paguar këta tregtarët si puna e Ervin Lloshiedhe Artur Dano se harrova edhe SHPRESA AL që ashtu t’u kalue telefonat IPHONE e SAMSUNG. Doktor të uroj të kesh jetë e shëndet. Tanë të mirat”, shkruan doganieri.