De Laurentis: Tavecchio të mos bëjë si budalla, por të dorëhiqet

Edhe Antonio De Laurentis nuk e ka fshehur zhgënjimin e tij për mbetjen e Italisë jashtë kampionatit botëror, ndërsa është treguar mjaft i ashpër edhe me presidentin e Federatës Italiane të Futbollit. Presidenti i Napolit ka sulmuar Tavecchion dhe i ka kërkuar që japë dorëheqjen më mirë, se sa të bëjë rolin e budallait.

“Nëse do të isha Tavechio, më mirë do të jepja dorëheqjen, se sa të bëja rolin e budallait. Dështimi i Italisë është së pari dështimi i tij, që nuk diti të mbajë Conten, por edhe që gaboi me zgjedhjen dhe mbrojtjen e Venturës. Ky i fundit është një trajner i zoti, por edhe unë do ta kisha shkarkuar pas disa javësh”, tha me ironi De Laurentis.

Bosi i Napolit duket se nuk e ka pritur aspak mirë edhe lënien në stol të yllit të skuadrës së tij, Lorenzo Insigne, ndërsa nuk ngurron të bëjë sugjerime edhe për teknikun e ardhshëm italian.

“Që të grumbullosh Insignen për disa ditë dhe fillimisht ta aktivizosh jashtë rolit, e më pas ta lësh në stol, kjo nuk është aspak normale. Edhe neve si klub na shkakton një dëm ekonomik të madh dhe për më tepër të kotë. Tekniku i ardhshëm duhet një nga brezi i ri, jo më tepër se 35 vjeç, që të ketë mundësi të fusë një frymë të re në kombëtare”, tha Antonio De Laurentis.