Dako në listën e Zezë të SHBA

“Meqenëse të dhënat për vizën, sipas ligjit të SHBA-së, janë konfidenciale, nuk mund të komentojmë për raste individuale”. Në këtë mënyrë, burimet pranë Ambasadës amerikane në Tiranë, nuk e kanë mohuar informacionin që ka qarkulluar në media

Edi Ramës i vjen një tjetër mesazh i fortë nga SHBA. Një prej personave pushtetarë më të afërt të tij, Kryebashkiakut socialist të Durrësit, Vangjush Dako, i është anuluar viza amerikane. Dako është parë në radhën e aplikuesve për vizë në Ambasadë në ditët kur ambasadori Lu shpërtheu në deklaratat e tij të forta për familjet dhe klanet mafioze. Ende nuk dihen motivet e anulimit të vizës për Dakon dhe familjarët e tij nga Ambasada amerikane në Tiranë. Emri i Vangjush Dakos është përmendur në një investigim të BIRN se, ai ka ndikuar për lirimin e shpejtë nga burgu të Lulzim Berishës. Deri më tani janë raportuar gjyqtarë dhe prokurorë që nuk u jepet viza për në SHBA dhe është hera e para që i anulohet viza një zyrtari të rëndësishëm lokal. Gjithsesi lajmi pritet të konfirmohet zyrtarisht, pasi informacioni u referohet burimeve diplomatike.

Reagimi i Ambasadës

Ambasada amerikane ka reagur për herë të parë pas publikimit në mediat të informacionit se kryebashkiakut të Durrësit, Vangjush Dako dhe familjes së tij i është mohuar viza për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara. Të kontaktuar nga Fax News, burime pranë Ambasadës amerikane u shprehën si më poshtë: “Meqenëse të dhënat për vizën, sipas ligjit të SHBA-së, janë konfidenciale, nuk mund të komentojmë për raste individuale. Në këtë mënyrë, burimet pranë Ambasadës amerikane në Tiranë, nuk e kanë mohuar informacionin që ka qarkulluar në media. Përgjigja e Ambasadës amerikane për Fax News, është e njëjtë me atë që u përdor edhe në 29 janar, kur një seri prokurorësh dhe gjykatësish iu refuzua viza. Portal Lapsi.al raportoi një ditë më parë se kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako është parë në radhën e aplikuesve për vizë në Ambasadë në ditët kur ambasadori Lu shpërtheu në deklaratat e tij të forta për familjet dhe klanet mafioze. Burimi diplomatik nuk bëri me dije arsyen e heqjes së vizës për kryebashkiakun e rëndësishëm të PS, të cilin nuk e përmendi me emër. Por një sërë shkrimesh në media dhe një editorial i fortë i Blendi Fevziut ka raportiar se kreu i një qyteti të madh të fituar nga socialistët ka rënë pre e përgjimeve të një shërbimi të huaj sekret për lidhje me krimin e organizuar. Herën e fundit që emri i Vangjush Dakos është përmendur në këtë drejtim ishte një investigim i BIRN që nxori se firma e nr 1 të Bashkisë Durrës ishte përdorur për lirimin më të shpejtë nga burgu të Lulzim Berishës. Kjo është një masë që selia e rrugës së “Elbasanit” e ka marrë shpesh kohët e fundit për të treguar me gisht gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar që kanë lidhje me krimin.

Lidhjet e Dakos me një nga bandat më të rrezikshme kriminale

I cilësuar si Sheiku i Durrësit për shkak të megakorrupsionit me tenderat e bashkisë e me një pasuri që kap miliona euro, Vangjush Dako ka një tjetër anë të errët në përdorimin e pushtetit. Lidhjet e tij me krimin. Opinioni publik u shokua kur Lulzim Berisha, një nga kriminelët më famëkeq për drejtësinë shqiptare u lirua me ndihmën e posaçme të Vangjush Dakos dhe presioneve të ushtruara prej tij. Lirimi me kusht i ish-kreut të së ashtuquajturës “Banda e Durrësit” është përcjellë me akuza për korrupsion në radhët e gjyqësorit në Shqipëri, si nga faktorët vendas ashtu edhe nga përfaqësues ndërkombëtarë. Megjithatë, të dhënat e siguruara nga BIRN tregojnë që liria e parakohshme e Lulzim Berishës, nuk ka ardhur vetëm si pasojë e vendimeve të debatueshme të gjykatave, por edhe nga një ofertë për punë nga kryetari i Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako.