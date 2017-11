Bylykbashi: Me Reformën Zgjedhore fund shitblerjes së votës

Deputeti demokrat, Oerd Bylykbashi njëkohësisht bashkëkryetar i Komisionit për Reformën Zgjedhore deklaroi se, përmes kësaj reforme duhet t’i jepet fund përgjithmonë shitblerjes së votës. Dje, ka nisur punën Komisioni i Reformës Zgjedhore. Gjatë diskutimeve deputeti demokrat, Bylykbashi kujtoi shqetësimet dhe rekomandimet e OSBE në lidhje me shitblerjen e votës dhe përfshirjen e strukturave të krimit të organizuar gjatë zgjedhjeve.

“Më së fundi po fillojmë Reformën Zgjedhore. Është për të ardhur keq, që ne sot jemi këtu për të trajtuar 3 raporte të OSBE. Është e papranueshme që në një legjislaturë të plotë shkeli angazhimet ndërkombëtare të Shqipërisë. Për herë të parë që nga viti 2001 dhe kjo nuk është në nderin e këtij Parlamenti OSBE-ODIHR kërkon ngritjen e një Komisionit për Reformën Zgjedhore. Vullenti politik është themeli për Reformën Zgjedhore. Ka vullnet bëhet, nuk ka nuk bëhet.

Të luftohet shitblerja e votës, sepse OSBE e ka parë me fakte si zgjedhjet janë blerë me paratë e krimit dhe drogës. Përdorimi i abuziv i shtetit për të ushtruar presion mbi zgjedhjet ka detyruar OSBE-ODIHR të nxjerrë këtë raport. Mazhoranca ka bërë atë që dihet nga të gjithë shqiptarët. Ka legjitimitetin e vet mbi shitblerjen e votës për të bërë presion mbi zgjedhësit, këto i thotë OSBE- ODIHR.

Ne sot jemi këtu sëbashku, sepse nëse nuk rregullohen standardet e zgjedhjeve, shqiptarët nuk do të kenë një qeveri legjitime. Do të kemi kohën për të diskutuar për votimin elektronik, që mos blihet vota, mos manipulohet votimi. Pra një sistem votimi elektronik përtej duarve të 40 mijë komisionerëve politik. Kjo duhet të jetë kryefjalë. Votimi i emigrantëve nuk do të jetë i sukseshëm nëse nuk vendosim standardin sot këtu. Është qesharake votimi me postë. Ju keni detyrimin t’i qëndroni Reformës Zgjedhore”, tha Bylykbashi.